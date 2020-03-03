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https://ria.ru/20200303/1567767467.html
На Ставрополье завели дело о хищении 37 миллионов рублей в госзакупках
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РИА Новости

На Ставрополье завели дело о хищении 37 миллионов рублей в госзакупках

12:03 03.03.2020 (обновлено: 12:04 03.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПЯТИГОРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в махинациях в сфере госзакупок и хищении 37 миллионов рублей из бюджета, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя возбудил уголовное дело в отношении пяти мужчин и шести женщин, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений по статьям УК РФ "создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями", "участие в преступном сообществе", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2016 году жительница города Ставрополя создала преступное сообщество, в состав которого привлекла своих знакомых, друзей и родственников.
"Целью преступного сообщества стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, а также ограничение конкуренции организаций Ставропольского края. Уголовное дело по этим составам преступлений находится в производстве следователей", - отмечает СК.
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По информации ведомства, преступное сообщество состояло из двух звеньев: производственного, в которое входили 6 человек – юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам, и организационного, в которое входили 4 человека - директора семи организаций, созданных для участия в аукционах.
"В период с 2017 по 2019 год вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, были заключены 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 миллионов рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 миллионов (рублей - ред.) бюджетных средств", - добавлено в релизе.
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Уголовное дело возбуждено СК по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, уточнили в Следственном комитете.
"По месту жительства и работы участников преступного сообщества следователи СК и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся организации и деятельности преступного сообщества. В настоящее время в отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще 2 человек – домашний арест, 7 фигурантов задержаны, подготавливаются ходатайства в суд для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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