На Ставрополье завели дело о хищении 37 миллионов рублей в госзакупках

ПЯТИГОРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи на Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 11 человек, которые подозреваются в махинациях в сфере госзакупок и хищении 37 миллионов рублей из бюджета, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя возбудил уголовное дело в отношении пяти мужчин и шести женщин, подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений по статьям УК РФ "создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями", "участие в преступном сообществе", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году жительница города Ставрополя создала преступное сообщество, в состав которого привлекла своих знакомых, друзей и родственников.

"Целью преступного сообщества стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, а также ограничение конкуренции организаций Ставропольского края. Уголовное дело по этим составам преступлений находится в производстве следователей", - отмечает СК.

По информации ведомства, преступное сообщество состояло из двух звеньев: производственного, в которое входили 6 человек – юрисконсульты, менеджеры, специалист по тендерам, и организационного, в которое входили 4 человека - директора семи организаций, созданных для участия в аукционах.

"В период с 2017 по 2019 год вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, были заключены 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 миллионов рублей. При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 миллионов (рублей - ред.) бюджетных средств", - добавлено в релизе.

Уголовное дело возбуждено СК по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД, уточнили в Следственном комитете.