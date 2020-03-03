В Чехии зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Пятый случай заболевания Пятый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Чехии , с этим диагнозом госпитализирована во вторник 21-летняя гражданка Эквадора, приехавшая в Прагу в качестве туристки из Милана, сообщил во вторник на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.

"Гражданка Эквадора, которая учится в Милане, приехала в Чехию вместе с подругой-американкой, которая была госпитализирована с коронавирусом в воскресенье. Первый тест у эквадорки был негативный. Повторный тест, сделанный во вторник, показал наличие у нее заболевание коронавирусом", - сказал Войтех.

В воскресенье Войтех сообщил, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка приехала в Чехию в качестве туриста, она учится в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе - был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в северной Италии. В одной гостинице с ним проживала и госпитализированная в понедельник еще одна жительница Усти-над-Лабе в возрасте 53-х лет.

Все пять больных коронавирусом находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний.

"В настоящее время проверяют, с кем контактировали заболевшие, некоторые из этих людей уже находятся в стационарном или домашнем карантине", - добавил министр.

Всего в Чехии проверено на наличие коронавируса 236 человек.