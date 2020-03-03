В Чехии зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом

ПРАГА, 3 мар – РИА Новости. Пятый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Чехии, с этим диагнозом госпитализирована во вторник 21-летняя гражданка Эквадора, приехавшая в Прагу в качестве туристки из Милана, сообщил во вторник на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.
"Гражданка Эквадора, которая учится в Милане, приехала в Чехию вместе с подругой-американкой, которая была госпитализирована с коронавирусом в воскресенье. Первый тест у эквадорки был негативный. Повторный тест, сделанный во вторник, показал наличие у нее заболевание коронавирусом", - сказал Войтех.
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В воскресенье Войтех сообщил, что в Чехии зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом. Мужчина в возрасте 67 лет вернулся из итальянского города Удине с научной конференции, 21-летняя американка приехала в Чехию в качестве туриста, она учится в Милане. Еще один пациент – 44-летний житель города Усти-над-Лабе - был с семьей на отдыхе на горнолыжном курорте в северной Италии. В одной гостинице с ним проживала и госпитализированная в понедельник еще одна жительница Усти-над-Лабе в возрасте 53-х лет.
Все пять больных коронавирусом находятся в пражской больнице Na Bulovce, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний.
"В настоящее время проверяют, с кем контактировали заболевшие, некоторые из этих людей уже находятся в стационарном или домашнем карантине", - добавил министр.
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Всего в Чехии проверено на наличие коронавируса 236 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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