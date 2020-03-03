Аэрофлот: финансовые результаты по МСФО за 2019 год

МОСКВА, 3 мар – ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2019 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда".

Ключевые финансовые результаты:

· Выручка увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 677 881 млн руб.

· Показатель EBITDA составил 168 924 млн руб.

· Чистая прибыль составила 13 512 млн руб.

Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:

"Группа "Аэрофлот" в отчетном году показала рост по основным операционным и финансовым показателям. Увеличение пассажиропотока на 9,0%, до 60,7 млн пассажиров, позволило нарастить выручку на 10,8%, до 677,9 млрд руб. Главным финансовым результатом года для акционеров стал значительный рост чистой прибыли, которая составила 13,5 млрд руб.

Результаты года необходимо рассматривать в контексте целого ряда внешних факторов, оказавших на них определенное давление. Год начался с сохраняющихся на высоком уровне цен на керосин и курсового давления на валютный компонент наших расходов, что определило достаточно умеренные результаты первого квартала. Во втором квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке. В летний сезон мы работали с высокой базой прошлого года, обусловленной повышенным спросом на перевозки в период мирового первенства по футболу. Тем не менее, Группа "Аэрофлот" смогла улучшить финансовые показатели, что было обеспечено как положительным результатом высокого летнего сезона, так и кратным сокращением сезонного убытка четвертого квартала с 16,3 млрд руб. в 2018 году до 6,8 млрд руб. в 2019 году.

Улучшение четвертого квартала 2019 года стало результатом планомерной работы менеджмента в течение года по развитию инициатив по доходам и расходам: активное управление емкостями, запуск дополнительных услуг, направленных на повышение удобства наших пассажиров и строгий контроль над расходами. Наряду с простыми решениями в рамках бюджетирования и финансового контроля реализованы мероприятия, направленные на повышение внутренней эффективности, в том числе переговоры с партнерами для получения лучших финансовых условий. В результате, удельная выручка на кресло-километр выросла на 3,2% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при сокращении удельных затрат на 1,7%. Таким образом, давление указанных выше факторов было полностью компенсировано финансовыми результатами заключительного квартала года, несмотря на низкий сезон".

Основные финансовые показатели

С 2019 года в связи с требованиями нового стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда" Группа "Аэрофлот" представила результаты 2018 года с учетом правил данного стандарта.

В соответствии с требованиями стандарта МСФО (IFRS) 16 обязательства по операционному лизингу были отражены в составе активов и обязательств Группы "Аэрофлот". Учитывая, что обязательства номинированы в иностранных валютах, изменение курса рубля приводит к переоценке данных обязательств, что требует отражения в финансовой отчетности эффекта от курсовых разниц. Для целей снижения волатильности от переоценок лизинга Группа "Аэрофлот" применила специальные учетные правила, которые позволяют учитывать только курсовую разницу, относящуюся к отчетному периоду, а не за весь срок аренды, что является экономически обоснованным. Данные правила применяются только с 2019 года, поэтому при пересчете показателей за 2018 год в прибыли Группы "Аэрофлот" была отражена "бумажная" курсовая разница, приходящаяся на весь срок действия лизинговых контрактов, в связи с чем чистый убыток за 2018 год составил 55 694 млн руб. В случае, если бы указанные правила учета применялись с начала 2018 года, то прибыль за период составила бы 8 669 млн руб.

Выручка

Выручка Группы "Аэрофлот" за 2019 год увеличилась на 10,8% по сравнению с 2018 годом и составила 677 881 млн руб.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 12,2% по сравнению с прошлым годом и составила 557 132 млн руб., что связано с ростом пассажиропотока и дополнительным влиянием увеличения доходных ставок. Выручка от чартерных перевозок снизилась на 1,1%, до 37 438 млн руб.

Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 2,0%, до 19 282 млн руб., по сравнению с прошлым годом на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 4,3%.

Прочая выручка увеличилась на 9,7% по сравнению с прошлым годом, до 64 029 млн руб., что в том числе обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программе премирования пассажиров.

Переход на МСФО (IFRS) 16

С января 2019 года в учетную политику Группы "Аэрофлот" по учету договоров аренды были внесены изменения для приведения ее в соответствие с МСФО (IFRS) 16 "Аренда", который заменяет положения МСФО (IAS) 17 "Аренда" и интерпретаций, относящихся к договорам аренды.

Новый стандарт определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Согласно стандарту, Группа "Аэрофлот" признает в финансовой отчетности активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной и учитывает амортизацию признанного актива в форме права пользования объектами аренды и проценты по арендным обязательствам в составе прибылей или убытков периода.

При переходе на новый стандарт Группа "Аэрофлот" приняла решение применять полный ретроспективный подход для пересчета сравнительных показателей каждого отчетного периода. Активы в форме права пользования объектов аренды и соответствующие им обязательства и финансовые активы были оценены при переходе так, как если бы новые правила применялись всегда. Таким образом, сравнительные показатели консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе и о движении денежных средств были пересчитаны в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 16.

Значительная часть договоров аренды воздушных судов заключены Группой "Аэрофлот" в долларах США. В связи с признанием обязательств по аренде в отношении договоров операционной аренды воздушных судов при переходе на МСФО (IFRS) 16, Группа "Аэрофлот" обновила подход к оценке эффективности хеджирования и определила в качестве объекта хеджирования будущую высоковероятную выручку равную по сумме денежным потокам по договорам аренды воздушных судов на дисконтированной основе. Данное изменение имеет перспективный эффект с 1 января 2019 года.

Операционные расходы

Операционные расходы в 2019 году увеличились на 12,1% по сравнению с прошлым годом и составили 617 218 млн руб., что преимущественно связано с ростом объема операций, в частности выставленные емкости увеличились на 10,3%.

Расходы на авиационное топливо увеличились на 5,0% по сравнению с прошлым годом и составили 190 876 млн руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием Группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.

Операционные расходы, за исключением расходов на авиационное топливо, увеличились на 15,5% по сравнению с прошлым годом, до 426 342 млн руб.

Расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров составили 127 240 млн руб., увеличившись на 17,4% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста объемов перевозок и увеличения аэропортовых сборов в российских аэропортах.

Расходы на амортизацию и таможенные пошлины увеличились на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составили 108 261 млн руб. Рост данной статьи расходов обусловлен увеличением среднесписочной численности парка воздушных судов Группы "Аэрофлот" в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Расходы на амортизацию после внедрения стандарта МСФО (IFRS) 16 становятся одной из наиболее значимых статей операционных расходов в связи с учетом всех воздушных судов на балансе.

Расходы на оплату труда увеличились на 12,4% по сравнению с прошлым годом, до 92 413 млн руб., что объясняется прежде всего ростом численности летного состава на фоне развития операционной деятельности.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 7,1% по сравнению с прошлым годом, до 31 407 млн руб., что связано в основном с ростом бизнеса. Группа "Аэрофлот" продолжает строгий контроль над непроизводственными расходами.

Расходы на техническое обслуживание воздушных судов увеличились на 26,2% по сравнению с прошлым годом, до 30 566 млн руб., что обусловлено увеличением объемов работ по техническому обслуживанию в связи с ростом налета часов, девальвацией рубля, а также расходами на поддержание качества продукта.

Расходы по аренде составили 8 099 млн руб. и включают расходы по краткосрочной аренде, переменным арендным платежам и аренде объектов с низкой стоимостью, которые в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 не признаются в качестве обязательств и активов Группы "Аэрофлот" на балансе.

Прочие расходы снизились на 0,4% по сравнению с прошлым годом и составили 28 356 млн руб.

В результате влияния вышеуказанных факторов показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) составил 168 924 млн руб., рентабельность по EBITDA – 24,9%.

Неоперационные прибыли и убытки

Финансовые доходы в 2019 году снизились на 19,5% по сравнению с прошлым годом, до 5 486 млн руб., что связано с уменьшением процентных доходов по банковским депозитам.

Финансовые расходы снизились на 59,5% по сравнению с прошлым годом, до 52 050 млн руб., что в основном связано с тем, что в 2018 году не применялось хеджирование выручки валютными обязательствами по отношению к обязательствам по лизингу, ранее классифицированному как операционному. Таким образом, "бумажная" курсовая переоценка всей суммы обязательств по операционной аренде была отражена в финансовых расходах вследствие роста курса доллара США на 20,6% в течение 2018 года.

В результате действия вышеуказанных факторов чистая прибыль Группы "Аэрофлот" за 2019 год составила 13 512 млн руб.

Долговая нагрузка

В результате изменений в учетной политике, связанных с вступлением в силу стандарта МСФО (IFRS) 16, обязательства по аренде увеличились в основном на приведенную сумму обязательств по договорам аренды, ранее классифицированным как договоры операционного лизинга.

Ранее будущие платежи по данным договорам не классифицировались в качестве обязательств и не отражались в бухгалтерском балансе, при этом текущие платежи по договорам, относимым к соответствующему периоду, учитывались в составе отчета о прибылях и убытках. Таким образом, изменение объема долга по стандарту МСФО (IFRS) 16 против ранее использованного подхода является учетным ("бумажным") изменением, не связанным с реальным увеличением обязательств Компании или изменением ее финансового положения. Бизнес-модель Группы "Аэрофлот" и ее договорные обязательства не претерпели изменений.

Общий долг, отраженный на балансе Группы "Аэрофлот" в соответствии с МСФО (IFRS) 16, по состоянию на 31 декабря 2019 года снизился на 13,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года и составил 573 700 млн руб. Снижение долговой нагрузки связано преимущественно с переоценкой обязательств по аренде вследствие укрепления курса рубля к доллару США на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года, а также с погашением обязательств в соответствии с графиком платежей.

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