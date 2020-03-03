В Крыму оценили сравнение положения полуострова и советской Прибалтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неуместной проведенную американским дипломатом аналогию между Крымом и прибалтийскими республиками СССР, призвав прекратить передергивание истории.
Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.
"Это исключительно инсинуации, передергивание истории, попытка в очередной раз придумать дополнительную историю. За этими заявлениями стоит исключительно злой умысел, чтобы снова раскачать крымскую тему", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, проводить какие-либо исторические параллели между присоединением прибалтийских стран к СССР и воссоединением Крыма с Россией неуместно и некорректно. "Подобные заявления мог сделать человек, который плохо разбирается в особенностях истории и культуры сравниваемых им регионов с точки зрения их исторической роли в судьбе России и Советского Союза. История и идеология вхождения стран Прибалтики в состав СССР не имеет ничего общего с Крымом. Крымская история – это история движения полуострова в состав России", - подчеркнул вице-спикер.
Вчера, 08:48Сказано в эфиреВ Госдепе США сравнили Крым с Прибалтикой. Какая связь?В Госдепе отметили параллели в непризнании Крыма российским и непризнании вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Сравнение искусственно, уверен эксперт Владимир Оленченко, который поделился своим мнением в эфире радио Sputnik.
Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.