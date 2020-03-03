В Крыму оценили сравнение положения полуострова и советской Прибалтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неуместной проведенную американским дипломатом аналогию между Крымом и прибалтийскими республиками СССР, призвав прекратить передергивание истории.

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.

"Это исключительно инсинуации, передергивание истории, попытка в очередной раз придумать дополнительную историю. За этими заявлениями стоит исключительно злой умысел, чтобы снова раскачать крымскую тему", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, проводить какие-либо исторические параллели между присоединением прибалтийских стран к СССР и воссоединением Крыма с Россией неуместно и некорректно. "Подобные заявления мог сделать человек, который плохо разбирается в особенностях истории и культуры сравниваемых им регионов с точки зрения их исторической роли в судьбе России и Советского Союза. История и идеология вхождения стран Прибалтики в состав СССР не имеет ничего общего с Крымом. Крымская история – это история движения полуострова в состав России", - подчеркнул вице-спикер.