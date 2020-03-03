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2020-03-03T11:59+0300
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В Крыму оценили сравнение положения полуострова и советской Прибалтики
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РИА Новости

В Крыму оценили сравнение положения полуострова и советской Прибалтики

11:59 03.03.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал неуместной проведенную американским дипломатом аналогию между Крымом и прибалтийскими республиками СССР, призвав прекратить передергивание истории.
Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.
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"Это исключительно инсинуации, передергивание истории, попытка в очередной раз придумать дополнительную историю. За этими заявлениями стоит исключительно злой умысел, чтобы снова раскачать крымскую тему", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, проводить какие-либо исторические параллели между присоединением прибалтийских стран к СССР и воссоединением Крыма с Россией неуместно и некорректно. "Подобные заявления мог сделать человек, который плохо разбирается в особенностях истории и культуры сравниваемых им регионов с точки зрения их исторической роли в судьбе России и Советского Союза. История и идеология вхождения стран Прибалтики в состав СССР не имеет ничего общего с Крымом. Крымская история – это история движения полуострова в состав России", - подчеркнул вице-спикер.
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В Госдепе США сравнили Крым с Прибалтикой. Какая связь?В Госдепе отметили параллели в непризнании Крыма российским и непризнании вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Сравнение искусственно, уверен эксперт Владимир Оленченко, который поделился своим мнением в эфире радио Sputnik.
Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)Владимир БобковЭстонияЛатвияРеспублика КрымРоссияСССРСШАЛитваВ мире
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