Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего ТЭК

C 2018 года вице-премьером Белоруссии, ответственным за ТЭК, был Игорь Ляшенко . Во вторник пресс-служба президента сообщила, что Ляшенко освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий указ подписал Лукашенко.

"Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

Президент, в частности, отметил, что Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление - это нефтехимический комплекс страны. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал глава государства.

Он отметил, что поручал главе администрации президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Назаровым. "Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у президента. Он добавил, что хотел бы ответить на вопросы, которые Назаров обозначил в разговоре с главой администрации.

Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова по специальности "Лесное хозяйство", fкадемию управления при президенте по специальности "Международные экономические отношения". С 2001 по 2004 год занимал должность зампредседателя комитета лесного хозяйства при cовмине Белоруссии, с 2004 по 2010 год - замминистра лесного хозяйства. В 2010-2013 годах - заместитель управляющего делами президента Белоруссии. В декабре 2013 года был назначен председателем госконцерна "Беллесбумпром".