Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего ТЭК

МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить заместителем премьер-министра, ответственного за топливно-энергетический комплекс, Юрия Назарова, который до этого возглавлял госконцерн "Беллесбумпром", передает во вторник Sputnik Беларусь.
C 2018 года вице-премьером Белоруссии, ответственным за ТЭК, был Игорь Ляшенко. Во вторник пресс-служба президента сообщила, что Ляшенко освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу, соответствующий указ подписал Лукашенко.
"Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
Президент, в частности, отметил, что Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление - это нефтехимический комплекс страны. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал глава государства.
Он отметил, что поручал главе администрации президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Назаровым. "Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у президента. Он добавил, что хотел бы ответить на вопросы, которые Назаров обозначил в разговоре с главой администрации.
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Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова по специальности "Лесное хозяйство", fкадемию управления при президенте по специальности "Международные экономические отношения". С 2001 по 2004 год занимал должность зампредседателя комитета лесного хозяйства при cовмине Белоруссии, с 2004 по 2010 год - замминистра лесного хозяйства. В 2010-2013 годах - заместитель управляющего делами президента Белоруссии. В декабре 2013 года был назначен председателем госконцерна "Беллесбумпром".
Белоруссия сейчас активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках нефти в республику, в результате Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Переработка на них была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. В январе-феврале два белорусских НПЗ суммарно переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.