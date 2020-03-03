ЦИК рассказал об информировании россиян о голосовании по Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЦИК начнет деятельность по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию с момента старта кампании по проведению общероссийского голосования, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Информационная деятельность ЦИК официально начнется с момента начала самой кампании общероссийского голосования. Сейчас идет подготовка к ее проведению", - сказала Гришина РИА Новости.
Она пояснила, что кампания по проведению голосования начнется после принятия соответствующих правовых актов.
"Для начала кампании нужны официальные действия, связанные с назначением голосования, которые планируется законом осуществить. Это связано с соответствующими актами: законом, указом президента. Естественно, мы это ожидаем в тот срок, какой объявлен был законодателями", - подчеркнула Гришина.
По словам секретаря Центризбиркома, каких-либо ограничений на распространение информации о голосовании в СМИ в законодательстве не содержится.
"Информация широко распространяется в СМИ, каких-либо запретов на распространение этой информации действующее законодательство не содержит", - пояснила она.
На пленарном заседании 23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил прием поправок к законопроекту, второе чтение в Госдуме запланировано на 10 марта.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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