ЦИК рассказал об информировании россиян о голосовании по Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЦИК начнет деятельность по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию с момента старта кампании по проведению общероссийского голосования, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

"Информационная деятельность ЦИК официально начнется с момента начала самой кампании общероссийского голосования. Сейчас идет подготовка к ее проведению", - сказала Гришина РИА Новости.

Она пояснила, что кампания по проведению голосования начнется после принятия соответствующих правовых актов.

"Для начала кампании нужны официальные действия, связанные с назначением голосования, которые планируется законом осуществить. Это связано с соответствующими актами: законом, указом президента. Естественно, мы это ожидаем в тот срок, какой объявлен был законодателями", - подчеркнула Гришина.

По словам секретаря Центризбиркома, каких-либо ограничений на распространение информации о голосовании в СМИ в законодательстве не содержится.

"Информация широко распространяется в СМИ, каких-либо запретов на распространение этой информации действующее законодательство не содержит", - пояснила она.

На пленарном заседании 23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил прием поправок к законопроекту, второе чтение в Госдуме запланировано на 10 марта.