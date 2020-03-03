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В России число террористических преступлений снизилось в девять раз
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РИА Новости

В России число террористических преступлений снизилось в девять раз

11:54 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин
Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Преступления террористической направленности в России за 5 лет стали совершать в 9 раз реже, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.
"За 5 лет, с 2015 по 2019 год, их количество сократилось в 9 раз", - сказал он.
Он назвал это "существенным снижением".
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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Российская Федерация (Россия)Россия сегодняНациональный антитеррористический комитет РФБезопасность
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