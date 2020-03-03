ФСБ не подтвердило, что самолет сел в Перми из-за минирования

ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Управление ФСБ по Пермскому краю не подтвердило, что самолет Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о "минировании".
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании".
"Информация не подтверждается", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления, отвечая на вопрос, связана ли посадка в Перми с "минированием".
"По факту экстренной посадки проводится проверка", – добавили в ведомстве.
Самолет благополучно сел в аэропорту Большое Савино в 12.53 (10.53 мск). Судно находится на отдельной стоянке. Его обследуют сотрудники силовых структур.