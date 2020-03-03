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2020-03-03T11:49+0300
https://ria.ru/20200303/1567759377.html
ФСБ не подтвердило, что самолет сел в Перми из-за минирования
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РИА Новости

ФСБ не подтвердило, что самолет сел в Перми из-за минирования

11:49 03.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Управление ФСБ по Пермскому краю не подтвердило, что самолет Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о "минировании".
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании".
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Вчера, 11:28
Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось
"Информация не подтверждается", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления, отвечая на вопрос, связана ли посадка в Перми с "минированием".
"По факту экстренной посадки проводится проверка", – добавили в ведомстве.
Самолет благополучно сел в аэропорту Большое Савино в 12.53 (10.53 мск). Судно находится на отдельной стоянке. Его обследуют сотрудники силовых структур.
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Airbus А320Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Кто тогда в упомянутой "экстренной службе" (МЧС?) распространяет дезинформацию?Надо выявить источник и примерно сурово наказать.
3 марта, 11:52
Владимир Белогорский
1500000
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