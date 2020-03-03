Медведев поблагодарил СК за вклад в борьбу с преступностью

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил следователей СК РФ за проделанную в 2019 году работу.
"Внесли значимый вклад в борьбу с преступностью, экономическими преступлениями, терроризмом, экстремизмом. Подтверждением тому является большое количество уголовных дел, которые направили следователи - порядка 97 тысяч", - сказал Медведев на итоговой коллегии СК РФ.
Медведев отметил роль СК в раскрытии экономических преступлений, что является важным для устойчивого развития экономики и социальной сферы в России. Зампредседателя Совбеза выразил благодарность сотрудникам ведомства за проделанную работу.
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