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Медведев поблагодарил СК за вклад в борьбу с преступностью
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РИА Новости

Медведев поблагодарил СК за вклад в борьбу с преступностью

11:44 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил следователей СК РФ за проделанную в 2019 году работу.
"Внесли значимый вклад в борьбу с преступностью, экономическими преступлениями, терроризмом, экстремизмом. Подтверждением тому является большое количество уголовных дел, которые направили следователи - порядка 97 тысяч", - сказал Медведев на итоговой коллегии СК РФ.
Медведев отметил роль СК в раскрытии экономических преступлений, что является важным для устойчивого развития экономики и социальной сферы в России. Зампредседателя Совбеза выразил благодарность сотрудникам ведомства за проделанную работу.
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Российская Федерация (Россия)Дмитрий МедведевСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьОбщество
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