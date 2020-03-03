Медведев поблагодарил СК за вклад в борьбу с преступностью

"Внесли значимый вклад в борьбу с преступностью, экономическими преступлениями, терроризмом, экстремизмом. Подтверждением тому является большое количество уголовных дел, которые направили следователи - порядка 97 тысяч", - сказал Медведев на итоговой коллегии СК РФ.