Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

Больше всего на свете Евгения любит куда-то долго ехать. Ее девиз – "не проехал 1000 км за сутки – не работал!". С детства она мечтала водить. Но ее мечта осуществилась только в 2012 году, когда она узнала, что женщинам хотя бы разрешили сдать на права категории "С".
Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9.00 до 18.00.
Эпизод подготовлен при поддержке антидискриминационного центра "Мемориал".
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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