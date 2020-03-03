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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-03-03T14:10+0300
https://ria.ru/20200303/1567755402.html
Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567753434_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_b8ea8b9298810bdbc4e2650ff874e4a9.jpg
РИА Новости

Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

14:00 03.03.2020 (обновлено: 14:10 03.03.2020)
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Истории.doc
Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры
Вчера, 14:00
Ура! С 2021 года Евгения Маркова официально сможет заниматься любимым делом – водить фуры. А пока она работает на полулегальном положении, устраивается дальнобойщицей по знакомству. Ради этого она ушла с должности айтишника в международной компании, о чем ни капли не жалеет.
Больше всего на свете Евгения любит куда-то долго ехать. Ее девиз – "не проехал 1000 км за сутки – не работал!". С детства она мечтала водить. Но ее мечта осуществилась только в 2012 году, когда она узнала, что женщинам хотя бы разрешили сдать на права категории "С".
Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9.00 до 18.00.
Эпизод подготовлен при поддержке антидискриминационного центра "Мемориал".
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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