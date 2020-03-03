Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

Больше всего на свете Евгения любит куда-то долго ехать. Ее девиз – "не проехал 1000 км за сутки – не работал!". С детства она мечтала водить. Но ее мечта осуществилась только в 2012 году, когда она узнала, что женщинам хотя бы разрешили сдать на права категории "С".