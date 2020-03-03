"Аэрофлот" назвал причину возвращения рейса Москва — Цюрих в аэропорт

Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что Boeing 737 "Аэрофлота" рейса 2486 сообщением Москва-Цюрих благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности закрылков.
"Самолет, выполнявший рейс SU2486 по маршруту Москва - Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что после замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета - 12.45 мск.