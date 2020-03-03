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"Аэрофлот" назвал причину возвращения рейса Москва — Цюрих в аэропорт
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РИА Новости

"Аэрофлот" назвал причину возвращения рейса Москва — Цюрих в аэропорт

11:42 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Москвы в Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, посадка прошла в штатном режиме, рассазали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что Boeing 737 "Аэрофлота" рейса 2486 сообщением Москва-Цюрих благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности закрылков.
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"Самолет, выполнявший рейс SU2486 по маршруту Москва - Цюрих, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что после замены воздушного судна рейс будет продолжен. Планируемое время вылета - 12.45 мск.
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Российская Федерация (Россия)АэрофлотМоскваЦюрихШереметьево (аэропорт)Происшествия
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