Сайты Роскосмоса и ряда его предприятий недоступны вторые сутки

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайты Роскосмоса и ряда предприятий ракетно-космических промышленности недоступны вторые сутки подряд, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"В связи с аварийной ситуации на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен "Мастерхост", услугами которого пользуется госкорпорация "Роскосмос", интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12.30 мск 2 марта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Роскосмос работает над восстановлением деятельности своего сайта.
В настоящее время невозможно зайти на сайт Роскосмоса и его предприятий - Центра Хруничева, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, НПО "Энергомаш", "Главкосмоса" и Центра подготовки космонавтов.
Автоответчик по телефону службы поддержки компании "Мастерхост" сообщает, что доступ к ряду сайтов может быть ограничен. Технические службы ведут восстановление штатной работы ресурсов.