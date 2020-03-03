Сайты Роскосмоса и ряда его предприятий недоступны вторые сутки

"В связи с аварийной ситуации на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен "Мастерхост", услугами которого пользуется госкорпорация "Роскосмос", интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12.30 мск 2 марта", - сказал собеседник агентства.