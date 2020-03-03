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Сайты Роскосмоса и ряда его предприятий недоступны вторые сутки
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РИА Новости

Сайты Роскосмоса и ряда его предприятий недоступны вторые сутки

11:41 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сайты Роскосмоса и ряда предприятий ракетно-космических промышленности недоступны вторые сутки подряд, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"В связи с аварийной ситуации на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен "Мастерхост", услугами которого пользуется госкорпорация "Роскосмос", интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12.30 мск 2 марта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Роскосмос работает над восстановлением деятельности своего сайта.
В настоящее время невозможно зайти на сайт Роскосмоса и его предприятий - Центра Хруничева, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, НПО "Энергомаш", "Главкосмоса" и Центра подготовки космонавтов.
Автоответчик по телефону службы поддержки компании "Мастерхост" сообщает, что доступ к ряду сайтов может быть ограничен. Технические службы ведут восстановление штатной работы ресурсов.
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Российская Федерация (Россия)ГлавкосмосЭнергомашКосмос - РИА НаукаРоскосмосТехнологии
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