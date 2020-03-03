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НАК похвалил журналистов за вклад в борьбу с терроризмом
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РИА Новости

НАК похвалил журналистов за вклад в борьбу с терроризмом

11:41 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин
Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средства массовой информации вносят важный вклад в профилактику терроризма в России, заявил во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня" первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"В профилактической работе (профилактике терроризма - ред.) участвуют также, конечно же, и представители средств массовой информации. Об этом наглядно свидетельствуют созданные журналистами качественные документальные фильмы, серии репортажей, посвященные антитеррористической тематике. Такая работа журналистского сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представляется очень важной, и ее необходимо продолжить и поддерживать.", - сказал он.
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Российская Федерация (Россия)МИА "Россия сегодня"Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
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