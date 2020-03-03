НАК похвалил журналистов за вклад в борьбу с терроризмом

"В профилактической работе (профилактике терроризма - ред.) участвуют также, конечно же, и представители средств массовой информации. Об этом наглядно свидетельствуют созданные журналистами качественные документальные фильмы, серии репортажей, посвященные антитеррористической тематике. Такая работа журналистского сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представляется очень важной, и ее необходимо продолжить и поддерживать.", - сказал он.