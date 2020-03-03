Омбудсмен проконтролирует ситуацию с ЧП в московской школе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ЧП в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу. Прокуратура начала проверку в школе.

"На сегодняшний день никто из детей не госпитализирован, дети находятся в безопасности. Было нарушение, будут сделаны оргвыводы по поводу компетенции данного педагога. На контроле держу", - сообщила РИА Новости Ярославская.

Также она отметила, что использование ультрафиолета открытого типа запрещено всеми СанПинами, и назвала инцидент "полным безобразием".