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Омбудсмен проконтролирует ситуацию с ЧП в московской школе
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РИА Новости

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с ЧП в московской школе

11:40 03.03.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ЧП в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу. Прокуратура начала проверку в школе.
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"На сегодняшний день никто из детей не госпитализирован, дети находятся в безопасности. Было нарушение, будут сделаны оргвыводы по поводу компетенции данного педагога. На контроле держу", - сообщила РИА Новости Ярославская.
Также она отметила, что использование ультрафиолета открытого типа запрещено всеми СанПинами, и назвала инцидент "полным безобразием".
Кварцевые бактерицидные лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов и других простейших организмов. Они широко применяются в бытовых условиях для профилактики и лечения вирусных заболеваний, для дезинфекции предметов.
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Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
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