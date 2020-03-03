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Международная Федерация журналистов оценила ситуацию со Sputnik Турция
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РИА Новости

Международная Федерация журналистов оценила ситуацию со Sputnik Турция

11:29 03.03.2020
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© SputnikSputnik Турция
Sputnik Турция
© Sputnik
Sputnik Турция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Международная Федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе в связи с давлением Анкары на Sputnik считает недопустимым аресты и запугивание журналистов за их работу, а также призывает турецкие власти обеспечить безопасность всех работающих в Турции СМИ.
"По ситуации вокруг нападений на персонал Sputnik в Турции МФЖ может сказать следующее: генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланджер сказал: "Нет абсолютно никаких оснований арестовывать и запугивать коллег, работающих на Sputnik просто за то, что они выполняют свою работу. Мы призываем турецкие власти сделать все возможное, чтобы гарантировать безопасность всех журналистов, работающих в Турции", - сообщили РИА Новости в Федерации, комментируя ситуацию с сотрудниками агентства Sputnik Турция.
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Инцидент с журналистами Sputnik Турция произошел в минувшую субботу. Неизвестные, выкрикивавшие угрозы, ворвались в квартиры турецких сотрудников Sputnik. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса всех отпустили - прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства Sputnik в Стамбуле и потребовали встречу с руководством. Позднее стало известно о задержании главреда Sputnik Турция Махира Бозтепе. Затем он был отпущен.
Освобождение всех журналистов произошло вскоре после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. В ходе разговора Лавров заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов Sputnik Турция и обеспечения их безопасности.
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияМевлют ЧавушоглуМеждународная федерация журналистовСергей ЛавровТурцияВ мире
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