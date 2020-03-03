Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось

ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Специалисты проверили багаж и самолет, выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва и севший в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета, никаких опасных предметов не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет благополучно сел в аэропорту Хабаровска в 8.15 мск. На его борту было 167 человек, 14 членов экипажа. У пассажиров опасных предметов не нашли.
"Самолет и багаж также проверены, сообщение об угрозе не подтвердилось. В настоящий момент происходит загрузка бортового питания. В ближайшее время начнется компоновка пассажиров и посадка их на борт, после чего самолет отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в течение часа самолет должен вылететь из Хабаровска.