Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось

"Самолет и багаж также проверены, сообщение об угрозе не подтвердилось. В настоящий момент происходит загрузка бортового питания. В ближайшее время начнется компоновка пассажиров и посадка их на борт, после чего самолет отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.