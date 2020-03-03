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Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось
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РИА Новости

Сообщение о минировании севшего в Хабаровске самолета не подтвердилось

11:28 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Специалисты проверили багаж и самолет, выполнявший рейс по маршруту Владивосток - Москва и севший в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета, никаких опасных предметов не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет благополучно сел в аэропорту Хабаровска в 8.15 мск. На его борту было 167 человек, 14 членов экипажа. У пассажиров опасных предметов не нашли.
Пассажирский самолет авиакомпании Сибирь
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"Самолет и багаж также проверены, сообщение об угрозе не подтвердилось. В настоящий момент происходит загрузка бортового питания. В ближайшее время начнется компоновка пассажиров и посадка их на борт, после чего самолет отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в течение часа самолет должен вылететь из Хабаровска.
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МоскваХабаровскВладивостокПроисшествия
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