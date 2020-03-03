В Германии число заболевших коронавирусом достигло 180 человек

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 180 человек, заражения зафиксированы уже в 13 федеральных землях, сообщил таблоид Bild со ссылкой на министерство здравоохранения.
Больше всего заболевших по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (92), далее следует Бавария (35, из них 14 излечившихся), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (26) и Гессен (11). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии.
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По данным институт Роберта Коха на понедельник 2 марта, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигало 157 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.
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