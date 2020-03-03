В Германии число заболевших коронавирусом достигло 180 человек

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса Германии достигло 180 человек, заражения зафиксированы уже в 13 федеральных землях, сообщил таблоид Bild со ссылкой на министерство здравоохранения.

Больше всего заболевших по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (92), далее следует Бавария (35, из них 14 излечившихся), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (26) и Гессен (11). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Саксонии и Тюрингии.

По данным институт Роберта Коха на понедельник 2 марта, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигало 157 человек.