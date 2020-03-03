В России за год разоблачили 78 ячеек террористов

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские силовики в минувшем году пресекли работу 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"В 2019 году органами безопасности и правопорядка пресечена деятельность 78 таких ячеек, члены которых планировали совершение террористических актов на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников государственных силовых структур", - сказал он во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".