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https://ria.ru/20200303/1567743649.html
В России за год разоблачили 78 ячеек террористов
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РИА Новости

В России за год разоблачили 78 ячеек террористов

11:26 03.03.2020
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© Национальный антитеррористический комитетЗадержание террориста
Задержание террориста
© Национальный антитеррористический комитет
Задержание террориста. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Российские силовики в минувшем году пресекли работу 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
"В 2019 году органами безопасности и правопорядка пресечена деятельность 78 таких ячеек, члены которых планировали совершение террористических актов на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников государственных силовых структур", - сказал он во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".
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Национальный антитеррористический комитет РФРоссияБезопасность
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