В России за год разоблачили 78 ячеек террористов

"В 2019 году органами безопасности и правопорядка пресечена деятельность 78 таких ячеек, члены которых планировали совершение террористических актов на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников государственных силовых структур", - сказал он во вторник на брифинге в МИА "Россия сегодня".