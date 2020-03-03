Водителю самосвала, раздавившего такси в Москве, дали пять лет колонии

Крупные ДТП в России в 2019 году

Крупные ДТП в России в 2019 году

В МВД отмечают, что водитель самосвала в момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Черёмушкинский районный суд Москвы признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.