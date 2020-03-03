Водителю самосвала, раздавившего такси в Москве, дали пять лет колонии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд приговорил к пяти годам колонии водителя самосвала, ставшего в марте 2019 года в Москве виновником ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир такси, сообщает пресс-центр МВД РФ.
Ранее сообщалось, что 22 марта 2019 года водитель самосвала, масса которого с грузом превышала допустимую норму, на Литовском бульваре на юге Москвы выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло ДТП, грузовик перевернулся на такси, водитель и пассажир которого погибли.
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В МВД отмечают, что водитель самосвала в момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
"Черёмушкинский районный суд Москвы признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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