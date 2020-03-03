Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Джалали добавил, что Тегеран приветствует гуманитарную помощь "со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников".

Иран занимает четвертую строчку по числу зараженныхпосле Китая, Южной Кореи и Италии. В стране зафиксирован 1501 случай инфицирования, умерли 66 человек.

Всего в мире более 90 тысяч зараженных, скончались 3123 человека. Основной очаг сохраняется в Китае, там более 80 тысяч случаев и почти три тысячи жертв.