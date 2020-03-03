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Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста зачитала рэп на Неделе моды в Париже
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РИА Новости

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста зачитала рэп на Неделе моды в Париже

22:42 03.03.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норт, шестилетняя дочь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста зачитала рэп на показе своего отца, который прошел на Неделе моды в Париже. Видео выступления опубликовали в Сети.
Модели дефилировали под выступление Норт, которая живьем под фонограмму читала рэп. В конце на подиум вышел Канье Уэст, чтобы поддержать и поблагодарить дочь.
Видео набрало в Сети сотни тысяч просмотров и множество, как положительных, так и отрицательных комментариев. Некоторым показалось, что девочка слишком маленькая для таких масштабных шоу.
"Канье зря вывел ее на такую большую сцену ради представления", — написал @Deeeinayeee.
"А я считаю, что это было очень мило", — заявила @itsKindraMone.
"Ребят, расслабьтесь. Это же ребенок", — прокомментировал @Maryam65214660.
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