Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста зачитала рэп на Неделе моды в Париже

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Норт, шестилетняя дочь звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста зачитала рэп на показе своего отца, который прошел на Неделе моды в Париже. Видео выступления опубликовали в Сети.

North West rapping forced Nicki, Megan, Cardi and Doja into early retirement with "WHAT ARE THOSE?!?" pic.twitter.com/kXYwjXCRl5 — ♨️♨️♨️ (@notpunnyhunny) March 2, 2020

Модели дефилировали под выступление Норт, которая живьем под фонограмму читала рэп. В конце на подиум вышел Канье Уэст, чтобы поддержать и поблагодарить дочь.

Видео набрало в Сети сотни тысяч просмотров и множество, как положительных, так и отрицательных комментариев. Некоторым показалось, что девочка слишком маленькая для таких масштабных шоу.

"Канье зря вывел ее на такую большую сцену ради представления", — написал @Deeeinayeee.

"А я считаю, что это было очень мило", — заявила @itsKindraMone.