В Челябинске поместили на карантин супругов, вернувшихся из Италии

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Два жителя Два жителя Челябинска , вернувшиеся из Италии , где распространяется коронавирус , госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"Накануне госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы №8 Челябинска супруги, вернувшиеся из Италии. У них выявлены признаки ОРВИ, они помещены на карантин", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в регионе продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из Китая, взяты под наблюдение прилетевшие из Южной Кореи, Ирана, Италии. Это 75 граждан КНР, три гражданина Южной Кореи, 11 граждан Ирана, а также 25 человек из Челябинской области, вернувшиеся из Южной Кореи и Италии, добавила собеседница агентства.

Случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV на территории Челябинской области не выявлено, отметили в минздраве.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, всего в области взято под наблюдение медицинскими организациями 676 человек, по состоянию на 2 марта остается под наблюдением 240 человек.