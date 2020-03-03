Московская прокуратура проверит школу, где дети получили ожоги глаз

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаза. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.