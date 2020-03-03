Московская прокуратура проверит школу, где дети получили ожоги глаз

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московская прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в школе, заявила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаза. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.
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"Органами прокуратуры проводится проверка в связи с инцидентом в школе. В частности, будет проверено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся в образовательных учреждениях. Результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены на контроль", - сказала Нефедова.
Кварцевые бактерицидные лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов и других простейших организмов. Они широко применяются в бытовых условиях для профилактики и лечения вирусных заболеваний, для дезинфекции предметов.