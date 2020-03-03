Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567737054.html
Кот Виктор полетит на выставку "Кэтсбург" в Москву в салоне самолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/156086/18/1560861849_0:271:833:740_1036x0_80_0_0_7b9d534a6f6c59d0c7384c363fda6039.jpg
РИА Новости

Кот Виктор полетит на выставку "Кэтсбург" в Москву в салоне самолета

11:16 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
2217
© Фото : официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Фото : официальная страница Михаила Галина в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Знаменитый кот Виктор, приглашенный в качестве почетного гостя на крупнейшую в России международную выставку кошек "Кэтсбург", полетит в Москву в салоне самолёта, сообщил РИА Новости хозяин кота Михаил Галин.
"Кот Виктор получил приглашение принять участие в юбилейной выставке кошек "Кэтсбург", которая состоится 7-8 марта в Москве. Кот полетит в салоне самолёта одной из дружественных авиакомпаний", - рассказал РИА Новости Михаил Галин.
Кошка
29 января, 08:00Туризм
"Я не багаж": что может измениться для животных на борту самолетов
Он добавил, что у Виктора на выставке будет свой маленький стенд.
"Все желающие смогут прийти и познакомиться лично", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что кот готовится к выставке, но салонов не посещает - "красоту наводит" хозяин.
Галин рассказал, что на выставке ожидается около 1000 котов и кошек, а Виктору планируют вручить премию "Кот года".
Не останутся без внимания и важные вопросы перевозки животных.
"Там же на выставке пройдёт пресс-конференция, посвящённая необходимости изменений правил авиаперевозки", - сообщил Галин. И добавил, что после Москвы кот Виктор отправится в Казань.
Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
27 ноября 2019, 04:26
Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте
В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.
История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.
Кот Виктор
23 ноября 2019, 08:26
В авиакомпаниях рассказали об отношении к транспортировке животных
5230020
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)ТуризмНовости - ТуризмМихаил ГалинАэрофлотГосдума РФВладимир БурматовМоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Сотрудник полиции
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния