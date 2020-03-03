Кот Виктор полетит на выставку "Кэтсбург" в Москву в салоне самолета

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Знаменитый кот Виктор, приглашенный в качестве почетного гостя на крупнейшую в России международную выставку кошек "Кэтсбург", полетит в Знаменитый кот Виктор, приглашенный в качестве почетного гостя на крупнейшую в России международную выставку кошек "Кэтсбург", полетит в Москву в салоне самолёта, сообщил РИА Новости хозяин кота Михаил Галин

"Кот Виктор получил приглашение принять участие в юбилейной выставке кошек "Кэтсбург", которая состоится 7-8 марта в Москве. Кот полетит в салоне самолёта одной из дружественных авиакомпаний", - рассказал РИА Новости Михаил Галин.

Он добавил, что у Виктора на выставке будет свой маленький стенд.

"Все желающие смогут прийти и познакомиться лично", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что кот готовится к выставке, но салонов не посещает - "красоту наводит" хозяин.

Галин рассказал, что на выставке ожидается около 1000 котов и кошек, а Виктору планируют вручить премию "Кот года".

Не останутся без внимания и важные вопросы перевозки животных.

"Там же на выставке пройдёт пресс-конференция, посвящённая необходимости изменений правил авиаперевозки", - сообщил Галин. И добавил, что после Москвы кот Виктор отправится в Казань.

В начале ноября Галин рассказал в Facebook , что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.