В России за год предотвратили 34 теракта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прошлом году в В прошлом году в России предотвратили 34 теракта, заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, на стадии подготовки пресечено еще 23 преступления террористического характера. Силовики также разоблачили 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти.

"Нейтрализовано 32 бандита. В том числе девять главарей. Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов", — сказал Кулягин.

Число преступлений снижается

Ранее президент Владимир Путин заявил, что число преступлений террористической направленности в России сокращается: в прошлом году их было четыре, 57 предотвращено.