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2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567736647.html
В России за год предотвратили 34 теракта
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РИА Новости

В России за год предотвратили 34 теракта

11:15 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В прошлом году в России предотвратили 34 теракта, заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кроме того, на стадии подготовки пресечено еще 23 преступления террористического характера. Силовики также разоблачили 78 ячеек запрещенных организаций, которые планировали теракты и нападения на представителей власти.
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"Нейтрализовано 32 бандита. В том числе девять главарей. Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов", — сказал Кулягин.

Число преступлений снижается

Ранее президент Владимир Путин заявил, что число преступлений террористической направленности в России сокращается: в прошлом году их было четыре, 57 предотвращено.
К категории таких преступлений относятся не только подготовка терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019-2020 годах
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Российская Федерация (Россия)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
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