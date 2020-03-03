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ЛНР обвинила силовиков в минировании дорог по маршрутам патрулей ОБСЕ
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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в минировании дорог по маршрутам патрулей ОБСЕ

11:15 03.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе
Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании дорог по маршрутам патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее в оборонном ведомстве республики заявляли об установке украинскими силовиками мин на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе вблизи дороги, по которой передвигаются патрули СММ ОБСЕ.
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"По данным нашей разведки, боевики из 72-й бригады продолжают попытки диверсионной деятельности в отношении патрулей ОБСЕ, в районе населенного пункта Золотое", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, украинские силовики продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ "путем минирования маршрутов перемещения патрулей". Уточняется, что военнослужащие Вооруженных сил Украины дополнительно установили противопехотные мины МОН-90 на участке дороги, по которой регулярно двигаются представители СММ ОБСЕ.
"С целью наблюдения за движением патрулей СММ ОБСЕ украинские боевики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА)", - дополнили в ведомстве.
По данным разведки ЛНР, полеты украинского беспилотника наблюдались в районе населенного пункта Золотое.
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