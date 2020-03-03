ЛНР обвинила силовиков в минировании дорог по маршрутам патрулей ОБСЕ

Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

"По данным нашей разведки, боевики из 72-й бригады продолжают попытки диверсионной деятельности в отношении патрулей ОБСЕ, в районе населенного пункта Золотое", - сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.