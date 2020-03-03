Критик оценил выбор Little Big для участия в Евровидении

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Участник международного конкурса "Евровидение" от России группа Little Big - это синтез музыки, энергии и мощного визуального ряд, что является идеальным сочетанием для конкурса, считает музыкальный критик Александр Беляев.
Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила ранее пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Группа яркая - выходцы из интернета, артисты 21-го века. Я бы сказал, это группа-мем - не музыка в чистом виде, а синтез ритмов с мощными визуалом и энергией. Это хорошо, как раз формат "Евровидения" - телевизионного конкурса, где очень важна картинка. Прекрасный выбор. Они и в Европе известны", - сказал Беляев РИА Новости.
Он убежден, что у группы Little Big хорошие шансы на успешное выступление на конкурсе.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.