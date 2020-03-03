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2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567732027.html
Критик оценил выбор Little Big для участия в Евровидении
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РИА Новости

Критик оценил выбор Little Big для участия в Евровидении

11:08 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГруппа Little Big
Группа Little Big
© РИА Новости / Максим Блинов
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Группа Little Big. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Участник международного конкурса "Евровидение" от России группа Little Big - это синтез музыки, энергии и мощного визуального ряд, что является идеальным сочетанием для конкурса, считает музыкальный критик Александр Беляев.
Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила ранее пресс-служба Первого канала. Отмечается, что премьера песни, с которой Little Big выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
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"Группа яркая - выходцы из интернета, артисты 21-го века. Я бы сказал, это группа-мем - не музыка в чистом виде, а синтез ритмов с мощными визуалом и энергией. Это хорошо, как раз формат "Евровидения" - телевизионного конкурса, где очень важна картинка. Прекрасный выбор. Они и в Европе известны", - сказал Беляев РИА Новости.
Он убежден, что у группы Little Big хорошие шансы на успешное выступление на конкурсе.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вчера, 00:32Культура
Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении
23702015
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Российская Федерация (Россия)Евровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigНовости культурыЕвровидениеРоттердамНидерландыВ мире
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