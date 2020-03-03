Критик оценил выбор Little Big для участия в Евровидении

"Группа яркая - выходцы из интернета, артисты 21-го века. Я бы сказал, это группа-мем - не музыка в чистом виде, а синтез ритмов с мощными визуалом и энергией. Это хорошо, как раз формат "Евровидения" - телевизионного конкурса, где очень важна картинка. Прекрасный выбор. Они и в Европе известны", - сказал Беляев РИА Новости.