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2020-03-03T11:08+0300
https://ria.ru/20200303/1567731958.html
ООН проводит масштабную гуманитарную операцию на западе Йемена
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РИА Новости

ООН проводит масштабную гуманитарную операцию на западе Йемена

11:08 03.03.2020
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© Nabil HasanЙемен
Йемен
© Nabil Hasan
Йемен. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 3 мар - РИА Новости. ООН проводит в западном регионе Йемена Ходейда масштабную гуманитарную операцию, рассказала РИА Новости гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде.
Гуманитарные конвои прибывают в главный город региона каждый день.
"У нас огромные операции в Ходейде. Мы ездим туда постоянно. Есть ряд организаций, многие обеспечивают еду, воду и медицинскую помощь. Они предоставляют специализированные услуги, и эти конвои отправляются каждый день", - сказала Гранде.
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В декабре 2018 года спецпосланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу впервые за несколько лет удалось собрать стороны конфликта за столом переговоров в Швеции и добиться от них заключения соглашения о прекращении военных действий в городе Ходейде на Красном море, а также в городе Таизе, передаче порта в Ходейде под контроль ООН, об обмене пленными и открытии трасс, соединяющих юг и восток страны со столицей.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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