Россия надеется, что Иран проявит выдержку при выполнении СВПД

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на политическую мудрость Тегерана при выполнении Россия рассчитывает на политическую мудрость Тегерана при выполнении ядерного соглашения , сказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во вторник на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали

"Россия считает эту договоренность оптимальной и будет прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить хотя бы отдельные элементы этого плана в действии", - сказал сенатор.

Он также отметил, что в России "рассчитывают на выдержку и политическую мудрость Ирана".

Косачев подчеркнул, что в последние годы Иран стал самой проверяемой страной по линии МАГАТЭ, и у организации не было поводов предъявлять претензии Тегерану.

"Иран скрупулёзно выполнял свои обязательства по СВПД", - отметил он.

Он указал на то, что США пошли на слом международных договоренностей, "не лучшим образом здесь проявили себя европейские партнеры".

Сенатор отметил, что хотя по линии сотрудничества с США возможности совместной работы ограничены, Россия активно работает на европейском направлении.

"И мы объясняем, что у Тегерана есть не только обязанности, но и права", - подчеркнул Косачев.

Косачев подчеркнул, что Россия и Иран плодотворно взаимодействуют по линии международных организаций, а также в региональном формате.

"Кульминацией является наше взаимодействие в рамках астанинского формата, но и без этого российско-иранский диалог часто помогал и продолжает содействовать решению многих региональных проблем", - сказал сенатор.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.