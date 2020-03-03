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https://ria.ru/20200303/1567729230.html
Россия надеется, что Иран проявит выдержку при выполнении СВПД
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РИА Новости

Россия надеется, что Иран проявит выдержку при выполнении СВПД

11:05 03.03.2020 (обновлено: 11:23 03.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на политическую мудрость Тегерана при выполнении ядерного соглашения, сказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев во вторник на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали.
"Россия считает эту договоренность оптимальной и будет прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить хотя бы отдельные элементы этого плана в действии", - сказал сенатор.
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Он также отметил, что в России "рассчитывают на выдержку и политическую мудрость Ирана".
Косачев подчеркнул, что в последние годы Иран стал самой проверяемой страной по линии МАГАТЭ, и у организации не было поводов предъявлять претензии Тегерану.
"Иран скрупулёзно выполнял свои обязательства по СВПД", - отметил он.
Он указал на то, что США пошли на слом международных договоренностей, "не лучшим образом здесь проявили себя европейские партнеры".
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Сенатор отметил, что хотя по линии сотрудничества с США возможности совместной работы ограничены, Россия активно работает на европейском направлении.
"И мы объясняем, что у Тегерана есть не только обязанности, но и права", - подчеркнул Косачев.
Косачев подчеркнул, что Россия и Иран плодотворно взаимодействуют по линии международных организаций, а также в региональном формате.
"Кульминацией является наше взаимодействие в рамках астанинского формата, но и без этого российско-иранский диалог часто помогал и продолжает содействовать решению многих региональных проблем", - сказал сенатор.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Федерации РФКонстантин КосачевВеликобританияФранцияГерманияКитайИранСШАВ мире
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