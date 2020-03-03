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В Шереметьево экстренно сел Boeing 737, вылетевший в Цюрих
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РИА Новости

В Шереметьево экстренно сел Boeing 737, вылетевший в Цюрих

11:02 03.03.2020 (обновлено: 16:17 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту Шереметьево
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пассажирский Boeing 737 компании "Аэрофлот" рейса 2486 сообщением МоскваЦюрих благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности закрылков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В 10:50 борт благополучно приземлился в Шереметьево", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина посадки — "сработка датчика "отказ управления закрылками".
На борту самолета находились 76 человек, в том числе шесть членов экипажа, добавил собеседник агентства. Обстоятельства инцидента выясняются.
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