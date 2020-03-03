В Забайкалье подросток застрелил отца во время ссоры

"Второго марта 2020 года несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом совершил несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По предварительным данным, убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом", - говорится в сообщении.