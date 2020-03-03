В Забайкалье подросток застрелил отца во время ссоры

ЧИТА, 3 мар - РИА Новости. Подросток в Забайкальском крае поссорился с отцом и застрелил его из ружья, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"Второго марта 2020 года несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом совершил несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По предварительным данным, убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подросток стал фигурантом уголовного дела об умышленном убийстве.
По данным ряда СМИ, погибший часто выпивал и бил детей, а в день смерти угрожал подростку убийством.