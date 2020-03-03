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2020-03-03T10:55+0300
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В Таиланде борются со вторичным использованием медицинских масок
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РИА Новости

В Таиланде борются со вторичным использованием медицинских масок

10:55 03.03.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© REUTERS / Stephane Mahe
Производство медицинских масок. Архивное фото
БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Минздрав и полиция Таиланда в последние дни обнаружили и прекратили деятельность нескольких подпольных предприятий по "вторичному" введению в оборот использованных и выброшенных медицинских масок, заявил в среду генеральный директор департамента эпидемиологии министерства здравоохранения страны Суванчай Ваттханайингчарен.
Заявление главы департамента транслировал в выпуске новостей телеканал Thai PBS.
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"Совместными усилиями министерства здравоохранения и полиции обнаружены несколько подпольных производств, на которых использованные и выброшенные медицинские маски отстирывали в стиральных машинах и гладили утюгами, а затем упаковывали в новые пластиковые пакеты для продажи", - заявил он.
"В связи с этим, во избежание подобных случаев, мы рекомендуем гражданам разрезать или разрывать использованные маски пополам, прежде чем выкинуть их в мусорный контейнер", - сказал Ваттханайингчарен.
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Минздрав Таиланда рекомендует использовать одну маску в течение одних, максимум двух суток. Вместе с тем в Таиланде образовался серьезный дефицит медицинских масок, в связи с которым при их продаже введены квоты (не более двух масок в руки), а само министерство ведет бесплатную раздачу масок населению по той же квоте как в своем главном здании в Бангкоке, так и через провинциальные отделы здравоохранения. Бесплатно раздают маски также государственные больницы и авиакомпания Thai Airways на всех внутренних и зарубежных авиарейсах.
"Все маски, которые раздаются бесплатно, получены нами в качестве пожертвований от крупных таиландских предприятий", - заявил в среду глава департамента эпидемиологии минздрава Таиланда.
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Таиландское телевидение, в том числе телеканал Thai PBS, показало в вечерних новостях во вторник сюжет о задержании группы лиц, занимавшихся стиркой и глажкой выброшенных медицинских масок. "Производство" было налажено на площадке сбора мусора одной из фирм, занимающихся в Бангкоке сбором вторичного сырья. Шесть человек, как выяснилось, специально нанятых для этой цели, доставали из мешков использованные маски, помещали их в несколько стиральных машин, установленных под тентами, а потом гладили каждую маску утюгом, прежде чем упаковать в "фабричную" упаковку для продажи.
Полицейским удалось связаться по телефону с владелицей фирмы вторсырья, которая отсутствовала на объекте в момент полицейского рейда. Она заявила, что приобрела маски оптом, как мусор, на одном из промышленных предприятий вблизи Бангкока исключительно ради металлической проволоки, содержащейся в носовых зажимах масок, которые она планировала извлечь и затем продать, как лом цветных металлов. Организаторам "бизнеса" по вторичному использованию медицинских масок будут предъявлены обвинения, сообщил телеканал.
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