В Таиланде борются со вторичным использованием медицинских масок

БАНГКОК, 3 мар – РИА Новости. Минздрав и полиция Минздрав и полиция Таиланда в последние дни обнаружили и прекратили деятельность нескольких подпольных предприятий по "вторичному" введению в оборот использованных и выброшенных медицинских масок, заявил в среду генеральный директор департамента эпидемиологии министерства здравоохранения страны Суванчай Ваттханайингчарен.

Заявление главы департамента транслировал в выпуске новостей телеканал Thai PBS.

"Совместными усилиями министерства здравоохранения и полиции обнаружены несколько подпольных производств, на которых использованные и выброшенные медицинские маски отстирывали в стиральных машинах и гладили утюгами, а затем упаковывали в новые пластиковые пакеты для продажи", - заявил он.

"В связи с этим, во избежание подобных случаев, мы рекомендуем гражданам разрезать или разрывать использованные маски пополам, прежде чем выкинуть их в мусорный контейнер", - сказал Ваттханайингчарен.

Минздрав Таиланда рекомендует использовать одну маску в течение одних, максимум двух суток. Вместе с тем в Таиланде образовался серьезный дефицит медицинских масок, в связи с которым при их продаже введены квоты (не более двух масок в руки), а само министерство ведет бесплатную раздачу масок населению по той же квоте как в своем главном здании в Бангкоке, так и через провинциальные отделы здравоохранения. Бесплатно раздают маски также государственные больницы и авиакомпания Thai Airways на всех внутренних и зарубежных авиарейсах.

"Все маски, которые раздаются бесплатно, получены нами в качестве пожертвований от крупных таиландских предприятий", - заявил в среду глава департамента эпидемиологии минздрава Таиланда.

Таиландское телевидение, в том числе телеканал Thai PBS, показало в вечерних новостях во вторник сюжет о задержании группы лиц, занимавшихся стиркой и глажкой выброшенных медицинских масок. "Производство" было налажено на площадке сбора мусора одной из фирм, занимающихся в Бангкоке сбором вторичного сырья. Шесть человек, как выяснилось, специально нанятых для этой цели, доставали из мешков использованные маски, помещали их в несколько стиральных машин, установленных под тентами, а потом гладили каждую маску утюгом, прежде чем упаковать в "фабричную" упаковку для продажи.