В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 18 человек

ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 18, сообщает во вторник австрийская радиостанция Ö1.
Ранее сообщалось о 14 заболевших.
Девять из 18 случаев инфицирования подтвердились в Вене, три - Штирии и по два в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге соответственно.
В субботу сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса