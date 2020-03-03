В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 18 человек

Девять из 18 случаев инфицирования подтвердились в Вене, три - Штирии и по два в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге соответственно.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.