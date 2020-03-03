Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T11:46+0300
https://ria.ru/20200303/1567718604.html
В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 18 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 18 человек

10:50 03.03.2020 (обновлено: 11:46 03.03.2020)
2025
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 18, сообщает во вторник австрийская радиостанция Ö1.
Ранее сообщалось о 14 заболевших.
Девять из 18 случаев инфицирования подтвердились в Вене, три - Штирии и по два в Тироле, Нижней Австрии и Зальцбурге соответственно.
В субботу сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
301000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСебастьян КурцДональд ТрампЗдоровье - ОбществоАвстрияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Машина скорой помощи в Испании
В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Германия
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117
Германия
В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 150
Прага
В Праге закрыли вуз из-за профессора, заразившегося коронавирусом
Девушка в медицинской маске на улице
В Германии оценили необходимость введения карантина из-за коронавируса
Борода
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Летевших 23 февраля из Милана россиян проверяют на коронавирус
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния