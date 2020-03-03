Россиянам с Diamond Princess подарили носки и антистресс-игрушки

КАЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Власти Diamond Princess носки и игрушку-антистресс, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям. Власти Татарстана подарили находящимся в Казани россиянам с лайнераноски и игрушку-антистресс, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, в набор вошли стикерпаки, планеры-ежедневники, набор открыток. Его передала для каждого пациента гендиректор Центра развития туризма Татарстана Дильбар Садыкова.

Ранее местные блогеры привезли в республиканскую инфекционную больницу чак-чак, мед, книги и кукол в национальных костюмах.

Коронавирус и Россия

Diamond Princess , среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка) доставили в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля самолетом МЧС. Трое из них заражены коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме. Восемь россиян с лайнера, среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка) доставили в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля самолетом МЧС. Трое из них зараженыболезнь протекает в легкой форме.

Пациенты проведут в больнице две недели, где пройдут необходимый карантин. В это время они будут контактировать только с врачами, которые живут в специальном боксе.

Ранее на территории России коронавирус нашли у двух граждан Китая, они уже выздоровели. Еще один заболевший находится в Москве, он вернулся из Италии и помещен в больницу.

Вспышка инфекции

Судно Diamond Princess попало в центр внимания СМИ из-за того, что на нем находился заболевший коронавирусом гражданин Китая. Корабль с 3711 пассажирами на борту поместили на двухнедельный карантин, который завершился в конце февраля.