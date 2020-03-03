Россиянам с Diamond Princess подарили носки и антистресс-игрушки

КАЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Власти Татарстана подарили находящимся в Казани россиянам с лайнера Diamond Princess носки и игрушку-антистресс, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
Кроме того, в набор вошли стикерпаки, планеры-ежедневники, набор открыток. Его передала для каждого пациента гендиректор Центра развития туризма Татарстана Дильбар Садыкова.
28 февраля, 12:52РИА НаукаКоронавирус: рукопожатие отменяется
Ранее местные блогеры привезли в республиканскую инфекционную больницу чак-чак, мед, книги и кукол в национальных костюмах.
Коронавирус и Россия
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess, среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка) доставили в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля самолетом МЧС. Трое из них заражены коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
Пациенты проведут в больнице две недели, где пройдут необходимый карантин. В это время они будут контактировать только с врачами, которые живут в специальном боксе.
Ранее на территории России коронавирус нашли у двух граждан Китая, они уже выздоровели. Еще один заболевший находится в Москве, он вернулся из Италии и помещен в больницу.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Вспышка инфекции
Судно Diamond Princess попало в центр внимания СМИ из-за того, что на нем находился заболевший коронавирусом гражданин Китая. Корабль с 3711 пассажирами на борту поместили на двухнедельный карантин, который завершился в конце февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.