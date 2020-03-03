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Россиянам с Diamond Princess подарили носки и антистресс-игрушки
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РИА Новости

Россиянам с Diamond Princess подарили носки и антистресс-игрушки

10:49 03.03.2020 (обновлено: 11:52 03.03.2020)
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© REUTERS / Issei KatoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Issei Kato
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Власти Татарстана подарили находящимся в Казани россиянам с лайнера Diamond Princess носки и игрушку-антистресс, сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.
Кроме того, в набор вошли стикерпаки, планеры-ежедневники, набор открыток. Его передала для каждого пациента гендиректор Центра развития туризма Татарстана Дильбар Садыкова.
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Ранее местные блогеры привезли в республиканскую инфекционную больницу чак-чак, мед, книги и кукол в национальных костюмах.

Коронавирус и Россия

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess, среди которых четверо жителей Казани (включая ребенка) доставили в столицу Татарстана в ночь на 23 февраля самолетом МЧС. Трое из них заражены коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
Пациенты проведут в больнице две недели, где пройдут необходимый карантин. В это время они будут контактировать только с врачами, которые живут в специальном боксе.
Ранее на территории России коронавирус нашли у двух граждан Китая, они уже выздоровели. Еще один заболевший находится в Москве, он вернулся из Италии и помещен в больницу.
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Вспышка инфекции

Судно Diamond Princess попало в центр внимания СМИ из-за того, что на нем находился заболевший коронавирусом гражданин Китая. Корабль с 3711 пассажирами на борту поместили на двухнедельный карантин, который завершился в конце февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаХубэйВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КитайРеспублика Татарстан (Татарстан)ЯпонияРоссияУханьОбщество
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