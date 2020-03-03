В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские власти не интересует, будут ли США признавать Крым российской территорией, заявил Российские власти не интересует, будут ли США признавать Крым российской территорией, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет", — заявил сенатор.

Он также отметил, что прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что Советский Союз распался и "Россия их отпустила".

Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не признают Крым российским регионом, как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР, так как, по его словам, они были завоеваны силой.