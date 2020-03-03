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В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР
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РИА Новости

В Совфеде оценили сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

10:45 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
20309
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские власти не интересует, будут ли США признавать Крым российской территорией, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет", — заявил сенатор.

Он также отметил, что прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что Советский Союз распался и "Россия их отпустила".
Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не признают Крым российским регионом, как не признавали вхождения прибалтийских республик в состав СССР, так как, по его словам, они были завоеваны силой.
Эстония, Литва и Латвия после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, а в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью Советского Союза, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.
Эстонские добровольцы во время учений в Нарве
Вчера, 03:04
Постпред США признал, что Россия не угрожает Прибалтике
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Российская Федерация (Россия)Владимир ДжабаровЭстонияЛатвияРеспублика КрымСССРСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
Я так понял, что Техас и ряд других штатов США были завоеваны не силой? Прибалтика куплена Петром Великим, поэтому является территорией России. А вопрос Крыма закрыт в 2014 году. 11:09
3 марта, 11:10
Владимир Ф. Быченков
3400010
США не признают Крым и не признавали раньше Прибалтику российскими так как, "по словам постпреда США, они были завоеваны силой"!? Славный постпред США даёт прямой повод не признавать нынешние Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Неваду и Юту территориями США, так как они были именно силой отобраны у Мексики в 1846-1848 годах.
3 марта, 11:12
aalnoor1953
3300011
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