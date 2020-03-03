Крымский депутат прокомментировал перенос Ялтинского форума

"Все это не отразится на наших партнерских контактах с народными дипломатами и налаживании партнерских международных связей. Мы будем и дальше работать и сотрудничать с нашими партнерами и друзьями из других стран мира. Я не вижу здесь каких-то препятствий", - сказал РИА Новости Гемпель.