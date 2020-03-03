Крымский депутат прокомментировал перенос Ялтинского форума

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Перенос Ялтинского международного экономического форума не отразится на налаживании и развитии международных партнерских контактов республики, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ЯМЭФ, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса. Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума - профилактическая мера, и принес извинения всем участникам.
"Все это не отразится на наших партнерских контактах с народными дипломатами и налаживании партнерских международных связей. Мы будем и дальше работать и сотрудничать с нашими партнерами и друзьями из других стран мира. Я не вижу здесь каких-то препятствий", - сказал РИА Новости Гемпель.
Парламентарий выразил уверенность, что со временем все опасения, связанные с коронавирусной инфекцией, пройдут.
"Я думаю, что в большей степени этот вирус, о котором сейчас говорят в мире, имеет больше политическое и экономическое значение", - подчеркнул Гемпель.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.
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