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Крымский депутат прокомментировал перенос Ялтинского форума
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РИА Новости

Крымский депутат прокомментировал перенос Ялтинского форума

10:36 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПлакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
Плакат Ялтинского международного экономического форума в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Перенос Ялтинского международного экономического форума не отразится на налаживании и развитии международных партнерских контактов республики, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ЯМЭФ, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса. Глава Крыма подчеркнул, что перенос форума - профилактическая мера, и принес извинения всем участникам.
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"Все это не отразится на наших партнерских контактах с народными дипломатами и налаживании партнерских международных связей. Мы будем и дальше работать и сотрудничать с нашими партнерами и друзьями из других стран мира. Я не вижу здесь каких-то препятствий", - сказал РИА Новости Гемпель.
Парламентарий выразил уверенность, что со временем все опасения, связанные с коронавирусной инфекцией, пройдут.
"Я думаю, что в большей степени этот вирус, о котором сейчас говорят в мире, имеет больше политическое и экономическое значение", - подчеркнул Гемпель.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)Юрий ГемпельСергей Аксенов (политик)Республика КрымЭкономика
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