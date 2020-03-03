Власти Москвы проверят школу, где дети получили ожоги глаз

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти Москвы проведут внутреннюю проверку в школе, где первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы, учительница будет уволена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента, в понедельник в московской школе 1415 учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, нарушив указание властей, что использоваться могут только устройства закрытого типа.
После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции.
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"Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена", - сообщили в пресс-службе.
По данным столичных властей, в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа.