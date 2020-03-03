Власти Москвы проверят школу, где дети получили ожоги глаз

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти Власти Москвы проведут внутреннюю проверку в школе, где первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы, учительница будет уволена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента, в понедельник в московской школе 1415 учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, нарушив указание властей, что использоваться могут только устройства закрытого типа.

После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции.

"Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена", - сообщили в пресс-службе.