В Рослесхозе назвали регионы с наибольшей пожароопасностью

ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Тыва, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле, сказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании, посвященном предотвращению лесных пожаров.
"Формируется предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах Российской Федерации. По прогнозам экспертов, в апреле надо быть готовым к тушению лесных пожаров на востоке республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии", - отметил Аноприенко.
Ранее комитет лесного хозяйства Московской области информировал, что пожароопасный сезон в регионе из-за аномально теплой зимы в этом году может начаться уже в марте, а не в апреле, как происходит обычно. Росгидромет предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте.
В прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном.