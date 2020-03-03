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В Рослесхозе назвали регионы с наибольшей пожароопасностью
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РИА Новости

В Рослесхозе назвали регионы с наибольшей пожароопасностью

10:27 03.03.2020 (обновлено: 11:03 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Тыва, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле, сказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании, посвященном предотвращению лесных пожаров.
"Формируется предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах Российской Федерации. По прогнозам экспертов, в апреле надо быть готовым к тушению лесных пожаров на востоке республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии", - отметил Аноприенко.
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Ранее комитет лесного хозяйства Московской области информировал, что пожароопасный сезон в регионе из-за аномально теплой зимы в этом году может начаться уже в марте, а не в апреле, как происходит обычно. Росгидромет предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте.
В прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном.
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В Рослесхозе назвали грядущий сезон лесных пожаров сложным
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Республика БурятияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Московская область (Подмосковье)Иркутская областьЗабайкальский крайОбщество
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