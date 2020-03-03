В Рослесхозе назвали регионы с наибольшей пожароопасностью

"Формируется предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах Российской Федерации. По прогнозам экспертов, в апреле надо быть готовым к тушению лесных пожаров на востоке республики Тыва, юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии", - отметил Аноприенко.

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области информировал, что пожароопасный сезон в регионе из-за аномально теплой зимы в этом году может начаться уже в марте, а не в апреле, как происходит обычно. Росгидромет предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды в марте.