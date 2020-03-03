В Рослесхозе назвали грядущий сезон лесных пожаров сложным

ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон 2020 года в лесах России будет сложным, заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании по вопросам подготовки к пожароопасному сезону.
"По прогнозам предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным, поэтому времени у нас на раскачку нет", - сказал Аноприенко.
Он напомнил, что Рослесхоз совместно с регионами ведёт работу по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров. Глава ведомства также отметил, что парашютисты-десантники начали подготовку к сезону на две недели раньше обычного.