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В Рослесхозе назвали грядущий сезон лесных пожаров сложным
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РИА Новости

В Рослесхозе назвали грядущий сезон лесных пожаров сложным

10:21 03.03.2020 (обновлено: 10:24 03.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон 2020 года в лесах России будет сложным, заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании по вопросам подготовки к пожароопасному сезону.
"По прогнозам предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным, поэтому времени у нас на раскачку нет", - сказал Аноприенко.
Он напомнил, что Рослесхоз совместно с регионами ведёт работу по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров. Глава ведомства также отметил, что парашютисты-десантники начали подготовку к сезону на две недели раньше обычного.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)РоссияОбщество
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