В Рослесхозе назвали грядущий сезон лесных пожаров сложным

"По прогнозам предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным, поэтому времени у нас на раскачку нет", - сказал Аноприенко.

Он напомнил, что Рослесхоз совместно с регионами ведёт работу по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров. Глава ведомства также отметил, что парашютисты-десантники начали подготовку к сезону на две недели раньше обычного.