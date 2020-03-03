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Россияне стали чаще обращаться в посольство в Сеуле из-за коронавируса
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РИА Новости

Россияне стали чаще обращаться в посольство в Сеуле из-за коронавируса

10:21 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. Количество обращений россиян в посольство РФ в Республике Корея увеличилось в связи с распространением коронавируса, но работа ведется в обычном режиме, хотя и с особыми мерами предосторожности, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Сеуле.
"Посольство продолжает работать в обычном графике, консульский отдел тоже. Количество обращений граждан после ухудшения эпидемической ситуации увеличилось. Многие звонят по телефону по вопросу возможной эвакуации. Но о случаях обращений граждан, которые бы испытывали трудности с возвращением на родину, мне пока неизвестно", - заявил представитель посольства.
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По его словам, в консульском отделе, где много посетителей из разных районов страны, сейчас временно ведётся приём только в медицинских масках. В зале есть туалетная комната, где можно помыть руки. Все сотрудники консульства также проинструктированы, у них есть дезинфицирующий гель. Но они работают за стеклом, поэтому прямой контакт сведён к минимуму.
Как отметил собеседник, посольство оперативно информирует граждан о текущей ситуации с коронавирусом. "На наших информресурсах – сайте посольства, странице консульского отдела, аккаунтах в Facebook и Twitter – мы также регулярно выкладываем рекомендации и информацию по коронавирусу, получаемую от корейской стороны. Так, позавчера они прислали ноту, в которой сообщили, что все медицинские расходы по диагностированию, тестированию и лечению пациентов с коронавирусом будет оплачивать корейская сторона. По телефону 1339 можно получить всю необходимую информацию", - сообщил сотрудник дипмиссии.
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Он также напомнил, что посольство по просьбе МИД Республики Корея ранее уже сообщало на своих ресурсах о том, что граждане, срок легального пребывания которых на территории Южной Кореи превышен и которые опасаются посещать больницы из-за того, что к ним могут применяться какие-то меры со стороны полицейских властей, могут смело обращаться в медицинские учреждения, никаких штрафных санкций в их отношении приниматься не будет.
"Что касается студентов, если кто-то сейчас планирует стажировку в Южной Корее, то, возможно, имеет смысл в русле рекомендаций Роспотребнадзора серьёзно задуматься и перенести эту поездку на другой семестр или месяц – в зависимости от того, какая планировалась продолжительность. Думаю, что университеты сейчас максимально идут навстречу, и, если человек не приедет или отложит своё обучение, это не будет неправильно воспринято", - подчеркнул собеседник.
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Тем же, кто здесь уже учится или работает, представитель посольства посоветовал следовать рекомендациям местных властей и соблюдать стандартные меры предосторожности, которые можно найти, в том числе, на сайте Роспотребнадзора.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4,8 тысячи, погибли 28.
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Российская Федерация (Россия)Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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