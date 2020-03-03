СМИ: обладателя "Оскара" обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона, получившего в 1981 году премию Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона, получившего в 1981 году премию "Оскар", обвиняют в изнасиловании несовершеннолетний девушки, сообщает портал Buzzfeed

Инцидент произошел в 1983 году в канадском городе Ванкувер, где актер находился на съемках фильма "Ледяной человек". Как заявила изданию Сара Джонсон, которой на тот момент было 14 лет, Хаттон вместе с друзьями пригласил ее вместе с подругами в свой гостиничный номер. Там, по словам женщины, Хаттон и один из его приятелей изнасиловали ее.

Как сообщает портал, в 2019 году 50-летняя Джонсон подала заявление в управление полиции Ванкувера о возбуждении уголовного дела в отношении Хаттона. По словам женщины, она решилась рассказать о случившемся только после того, как движение жертв сексуальных домогательств #MeToo набрало силу, так как раньше боялась, что ей не поверят.

Хаттон отрицает все обвинения. Как заявил его адвокат, актер никогда не встречал Джонсон и считает обвинения ложными и направленными на вымогательство денег. В своем заявлении СМИ Хаттон сообщил, что уже два с половиной года является объектом вымогательства со стороны Сары Джонсон, которая угрожала ему обратиться к прессе с обвинениями в изнасиловании, если ее требования не будут выполнены. Он добавил, что обратился в ФБР и подал жалобу на Джонсон, обвинив ее в вымогательстве, как только узнал, что портал Buzzfeed собирается опубликовать историю.

Тимоти Хаттон получил "Золотой глобус" и премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Роберта Редфорда "Обыкновенные люди". Также известен по одной из главных ролей в американском телесериале в жанре криминальной драмы "Американское преступление".