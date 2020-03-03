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СМИ: обладателя "Оскара" обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
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РИА Новости

СМИ: обладателя "Оскара" обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

10:20 03.03.2020
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© AFP 2020 / Amy SussmanАмериканский актер и режиссер Тимоти Хаттон
Американский актер и режиссер Тимоти Хаттон
© AFP 2020 / Amy Sussman
Американский актер и режиссер Тимоти Хаттон. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона, получившего в 1981 году премию "Оскар", обвиняют в изнасиловании несовершеннолетний девушки, сообщает портал Buzzfeed.
Инцидент произошел в 1983 году в канадском городе Ванкувер, где актер находился на съемках фильма "Ледяной человек". Как заявила изданию Сара Джонсон, которой на тот момент было 14 лет, Хаттон вместе с друзьями пригласил ее вместе с подругами в свой гостиничный номер. Там, по словам женщины, Хаттон и один из его приятелей изнасиловали ее.
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Как сообщает портал, в 2019 году 50-летняя Джонсон подала заявление в управление полиции Ванкувера о возбуждении уголовного дела в отношении Хаттона. По словам женщины, она решилась рассказать о случившемся только после того, как движение жертв сексуальных домогательств #MeToo набрало силу, так как раньше боялась, что ей не поверят.
Хаттон отрицает все обвинения. Как заявил его адвокат, актер никогда не встречал Джонсон и считает обвинения ложными и направленными на вымогательство денег. В своем заявлении СМИ Хаттон сообщил, что уже два с половиной года является объектом вымогательства со стороны Сары Джонсон, которая угрожала ему обратиться к прессе с обвинениями в изнасиловании, если ее требования не будут выполнены. Он добавил, что обратился в ФБР и подал жалобу на Джонсон, обвинив ее в вымогательстве, как только узнал, что портал Buzzfeed собирается опубликовать историю.
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Тимоти Хаттон получил "Золотой глобус" и премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Роберта Редфорда "Обыкновенные люди". Также известен по одной из главных ролей в американском телесериале в жанре криминальной драмы "Американское преступление".
Движение MeToo началось после того, как были обнародованы обвинения в домогательствах и изнасилованиях против могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии обвинения в прошлых домогательствах поставили крест на карьере сотен известных мужчин, в том числе звезды Голливуда Кевина Спейси и сенатора Эла Франклина, а актер Билл Косби сел в тюрьму за изнасилование. Движение касается как публичных персон, так и рядовых членов общества.
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