Эксперт прокомментировала парламентские выборы в Израиле

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Результаты выборов в Результаты выборов в Израиле показали, что страна устала от бесконечных выборов, а победа "Ликуда" доказывает, что Биньямин Нетаньяху остается лидером страны, несмотря на политические скандалы, считает ведущий научный сотрудник Отдела Израиля Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко.

Досрочные выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll разных израильских телеканалов, Партия действующего премьер-министра Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набирая, по разным оценкам, 36-37 мандатов, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает от 32 до 34 мандатов. По обновлённым данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 59 мандатов. Таким образом, им не хватает двух мандатов до необходимого минимума.

Факторы победы

Носенко назвала три основные причины, по которым "Ликуду" удалось добиться значительного превосходства над соперниками на прошедших выборах.

"Я думаю, что произошло это потому, что действительно избиратели несколько устали от всех перипетий избирательных кампаний, и этот фактор усталости сыграл в пользу Нетаньяху. Во-вторых, конечно, "Ликуд" - это партия традиционная для Израиля, партия, имеющая очень основательную идеологическую подкладку... причем те основные принципы, которые заложены в этой идеологии, очень популярны не только среди традиционных возрастных избирателей, но и среди молодежи", - пояснила эксперт.

Кроме того, Нетаньяху провел успешную предвыборную кампанию, которая не была лишена грязных методов, но дала хороший результат. Сам политик показал себя более харизматичным лидером, чем его основной соперник, лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц.

"По сравнению с соперниками, конечно, с лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Ганцем, Нетальянху выиграл как более харизматическая личность, как человек, который обладает несомненно большими ораторскими способностями и умением манипулировать аудиторией", - заявила политолог.

Голос за "Ликуд" - голос за Нетаньяху

Несмотря на то, что уже через две недели начнутся слушания по коррупционному делу против действующего Нетаньяху, его позиции как лидера остаются сильными, и "Ликуд" вряд ли будет выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра, считает Носенко.

Эксперт напомнила, что в конце прошлого года предпринимались серьезные попытки оспорить лидерство Нетаньяху в партии, но пока успехом они не увенчались.

"У него есть внутри партии соперники, которые претендуют на эту позицию (главы "Ликуда"). Но скорее всего пока они не имеют той поддержки, которую имеет Нетаньяху. За него тогда проголосовало большинство членов "Ликуда", основные весомые фигуры. Сейчас, когда это голосование показало, что все-таки Нетаньяху остается признанным национальным лидером - поскольку голосование за "Ликуд" - это прежде всего, конечно, голосование лично за Нетаньяху - то вряд ли по крайней мере на ближайшие месяцы будут какие-то возможности выдвинуть ему альтернативу", - заявила она.

Что касается рисков, связанных с проведением судебного процесса, то скорее всего рассмотрение дела постараются затянуть, чтобы дать Нетаньяху возможность сформировать правительство. После этого премьер-министра могут попытаться обезопасить от преследования с помощью новых законов, считает эксперт.

Коалиция

Наиболее вероятным вариантом коалиции является союз правых партий, если официальные итоги голосования покажут, что они получили 61 мандат в Кнессете. Если же необходимой суммы набрать не удастся, нельзя исключать формирования правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль-Лаван", заявила Носенко.

Эксперт подчеркнула, что после третьих за год выборов оба лидера партий будут испытывать на себе давление и будут вынуждены пойти на уступки, чтобы избежать новых выборов и правительственного кризиса на фоне сложной ситуации из-за распространения коронавируса.