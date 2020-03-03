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В "России сегодня" ждут извинений от организаторов Дельфийского форума
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РИА Новости

В "России сегодня" ждут извинений от организаторов Дельфийского форума

10:07 03.03.2020 (обновлено: 10:56 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. МИА "Россия сегодня ждет извинений от организаторов V Дельфийского экономического форума за отстранение представителя медиагруппы от участия в деловой программе мероприятия.

"Им направлено письмо с изложением нашей позиции, ответа пока не поступало. Мы ждем извинений", — сообщили в пресс-службе агентства.

В прошлом году Sputnik договорился об информационном партнерстве с организаторами ежегодного Дельфийского экономического форума, который должен был пройти в Греции с 5 по 8 марта (позже стало известно, что мероприятие перенесли на май из-за распространения коронавируса).
Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступила руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
27 февраля, 09:20Медиавойны
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
В сообщении также отмечалось, что учредители "на 100 процентов финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов". На просьбу указать конкретных недовольных, чтобы уладить все споры до начала форума, последовал категорический отрицательный ответ. После этого оргкомитет предложил Кухаревой дать на дискуссии реплику с места, но эта формальная уступка не устроила Sputnik.
"Тщательно обдумав поступившее от вас новое предложение, я все же не сочла возможным принять его. Несмотря на всю свою привлекательность, оно неравноценно первоначальному, как и предложенная в качестве замены другая тематическая дискуссия. Мне очень жаль, но для Sputnik единственным приемлемым вариантом будут публичные извинения и возвращение представителю агентства роли модератора дискуссии об отношениях России с Западом и США", — говорится в направленном в Дельфы письме руководителя Sputnik International.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
27 февраля, 18:03
Симоньян рассказала о письме от организаторов Дельфийского форума
38830551616
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Дельфийский экономический форумSputnikРоссия сегодняГрецияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Элементарная трусость. Боятся правды вот и пытаются не пускать наших журналистов до публики. Хозяева из-за океана пальцем пригрозили вот греки и слились.. Денюжек то хочется халявных..
3 марта, 11:10
ssidorjan1919
10501106
Свобода слова в самом что ни на есть чистом виде! Иначе говоря - Кто девушку ужинает, тот девушку и танцует!
3 марта, 10:34
Юрий Шарапов
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