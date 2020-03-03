В "России сегодня" ждут извинений от организаторов Дельфийского форума

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. МИА "Россия сегодня ждет извинений от организаторов V ждет извинений от организаторов V Дельфийского экономического форума за отстранение представителя медиагруппы от участия в деловой программе мероприятия.

"Им направлено письмо с изложением нашей позиции, ответа пока не поступало. Мы ждем извинений", — сообщили в пресс-службе агентства.

В прошлом году Sputnik договорился об информационном партнерстве с организаторами ежегодного Дельфийского экономического форума, который должен был пройти в Греции с 5 по 8 марта (позже стало известно, что мероприятие перенесли на май из-за распространения коронавируса ).

Организаторы предложили, чтобы модератором дискуссии "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?" выступила руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева. Однако 21 февраля МИА "Россия сегодня" получило письмо из оргкомитета, в котором представителя Sputnik просили отказаться от участия в мероприятии "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".

В сообщении также отмечалось, что учредители "на 100 процентов финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов". На просьбу указать конкретных недовольных, чтобы уладить все споры до начала форума, последовал категорический отрицательный ответ. После этого оргкомитет предложил Кухаревой дать на дискуссии реплику с места, но эта формальная уступка не устроила Sputnik.