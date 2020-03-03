Российское посольство в Сеуле свело к минимуму внешние контакты

СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Посольство России в Сеуле временно свело к минимуму свои контакты с южнокорейскими партнерами и принимает все необходимые меры предосторожности в связи с распространением в стране Covid-2019.
"Сотрудникам рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий и при выходе в город, особенно при использовании общественного транспорта, посещении торговых центров, обязательно носить медицинские маски", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
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В школе при посольстве ввели карантин, занятия проводятся дистанционно через интернет. Также советуют не водить детей в сады, в игровые комнаты и на церковные службы.
Численность сотрудников российских загранучреждений в Южной Корее, которые включают посольство, консульства, торгпредство, представительства некоторых госкорпораций, в том числе Ростех, — порядка 250 человек вместе с членами семей. Еще в феврале почти все дипмиссии отменили различные мероприятия, включая прием по случаю Дня защитника Отечества.
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"Мы пока что наши контакты с внешним миром перевели на дистанционный формат. С корейским МИД мы по максимуму общаемся по телефону. Если раньше предпочтение отдавалось личным беседам, то сейчас стараемся со всеми ведомствами вопросы, которые можно решить удаленно, решать удаленно", — рассказал собеседник агентства.
Южная Корея занимает второе место после Китая по числу заболевших Covid-2019 — 4812 случаев заражения, 29 жертв. Выздоровели 34 человека, анализы более 35 тысяч человек еще в работе.
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