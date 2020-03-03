Российское посольство в Сеуле свело к минимуму внешние контакты

СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Посольство Посольство России Сеуле временно свело к минимуму свои контакты с южнокорейскими партнерами и принимает все необходимые меры предосторожности в связи с распространением в стране Covid-2019

"Сотрудникам рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий и при выходе в город, особенно при использовании общественного транспорта, посещении торговых центров, обязательно носить медицинские маски", — сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

В школе при посольстве ввели карантин, занятия проводятся дистанционно через интернет. Также советуют не водить детей в сады, в игровые комнаты и на церковные службы.

Численность сотрудников российских загранучреждений в Южной Корее, которые включают посольство, консульства, торгпредство, представительства некоторых госкорпораций, в том числе Ростех, — порядка 250 человек вместе с членами семей. Еще в феврале почти все дипмиссии отменили различные мероприятия, включая прием по случаю Дня защитника Отечества.

"Мы пока что наши контакты с внешним миром перевели на дистанционный формат. С корейским МИД мы по максимуму общаемся по телефону. Если раньше предпочтение отдавалось личным беседам, то сейчас стараемся со всеми ведомствами вопросы, которые можно решить удаленно, решать удаленно", — рассказал собеседник агентства.