"Лукойл" не планирует менять бюджет на 2020 год

"Нет, не будем. Это очень консервативный (прогноз - ред.) - 50 доллар за баррель, как раз сегодня цена нефти - 50 долларов за баррель", - ответил Федун на вопрос, планирует ли компания пересмотреть прогноз по цене нефти в своем бюджете и объем капзатрат на 2020 год из-за влияния коронавируса на нефтяной рынок и ограничений по сделке ОПЕК+.