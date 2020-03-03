"Лукойл" не планирует менять бюджет на 2020 год

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. "Лукойл" не планирует менять цену нефти в 50 долларов за баррель в своем бюджете и капитальные затраты на 2020 год из-за влияния коронавируса на нефтяной рынок и ограничений по добыче ОПЕК+, заявил РИА Новости вице-президент по стратегическому планированию компании Леонид Федун.
"Нет, не будем. Это очень консервативный (прогноз - ред.) - 50 доллар за баррель, как раз сегодня цена нефти - 50 долларов за баррель", - ответил Федун на вопрос, планирует ли компания пересмотреть прогноз по цене нефти в своем бюджете и объем капзатрат на 2020 год из-за влияния коронавируса на нефтяной рынок и ограничений по сделке ОПЕК+.
По его словам, капитальные затраты соответственно останутся на ранее запланированном уровне.
В ноябре 2019 года глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания закладывает в бюджет на 2020 год цену на нефть в 50 долларов за баррель. Также в ноябре первый вице-президент компании Александр Матыцын сообщил, что капзатраты компании в 2020 году составят 550 миллиардов рублей.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих отраслей экономики – туризма, торговли, авиаперевозок. В том числе ситуация негативно сказывается на спросе на нефть.
На этой неделе в Вене состоится заседание альянса нефтедобывающих стран ОПЕК+, на котором планируется обсудить влияние коронавируса на нефтяной рынок и дальнейшие перспективы сделки по сокращению добычи.