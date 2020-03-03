Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека

Она выразила соболезнования близким и родственникам погибших.

"Что произошло на моем ДР — я все сказала на передаче "Пусть говорят", — отметила она.

Она подчеркнула, что это не хайп. Случившееся Диденко назвала стечением обстоятельств.

"Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет", — пояснила она.

Девушка отметила, что никому не пожелала бы оказаться на ее месте. Также блогер попросила прекратить писать ей гадости.

© Аккаунт Екатерины Диденко в Instagram Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram © Аккаунт Екатерины Диденко в Instagram Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram

В пятницу Екатерина Диденко вместе с супругом Валентином и друзьями отмечали ее день рождения.

Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж Екатерины скончался в больнице.