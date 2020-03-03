Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Она выразила соболезнования близким и родственникам погибших.
"Что произошло на моем ДР — я все сказала на передаче "Пусть говорят", — отметила она.
Она подчеркнула, что это не хайп. Случившееся Диденко назвала стечением обстоятельств.
"Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет", — пояснила она.
Девушка отметила, что никому не пожелала бы оказаться на ее месте. Также блогер попросила прекратить писать ей гадости.
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram
В пятницу Екатерина Диденко вместе с супругом Валентином и друзьями отмечали ее день рождения.
Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж Екатерины скончался в больнице.
В понедельник Екатерина Диденко приняла участие в ток-шоу Первого канала "Пусть говорят". Она призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому не сразу смогла оценить произошедшее.