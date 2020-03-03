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2020-03-03T12:18+0300
https://ria.ru/20200303/1567671453.html
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565483986_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_b77cd4ea6947416cc64529699d5988a6.jpg
РИА Новости

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

10:07 03.03.2020 (обновлено: 12:18 03.03.2020)
83008
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Она выразила соболезнования близким и родственникам погибших.
"Что произошло на моем ДР — я все сказала на передаче "Пусть говорят", — отметила она.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
1 марта, 15:51
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Она подчеркнула, что это не хайп. Случившееся Диденко назвала стечением обстоятельств.
"Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет", — пояснила она.
Девушка отметила, что никому не пожелала бы оказаться на ее месте. Также блогер попросила прекратить писать ей гадости.
© Аккаунт Екатерины Диденко в InstagramСкрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram
© Аккаунт Екатерины Диденко в Instagram
Скрин из аккаунта Екатерины Диденко в Instagram
В пятницу Екатерина Диденко вместе с супругом Валентином и друзьями отмечали ее день рождения.
Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж Екатерины скончался в больнице.
В понедельник Екатерина Диденко приняла участие в ток-шоу Первого канала "Пусть говорят". Она призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш, поэтому не сразу смогла оценить произошедшее.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
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Обсудить 122
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоПусть говорятМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
умничка, хайповать до конца, муж в морг - жена на шоу. Блогерша с большой буквы! Очень ждем видосика с урной на поле, прирост подписчиков будет колоссальный!
3 марта, 10:30
bberia
2851121063
Теперь она набирает хайпа на смерти людей... и своего супруга! Надо предавать забвению таких "блоггеров", а не пиарить во всех СМИ!
3 марта, 10:52
Дмитрий
24300410
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