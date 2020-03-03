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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
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РИА Новости

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

09:48 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДорожное движение после снегопада на Золотом мосту во Владивостоке
Дорожное движение после снегопада на Золотом мосту во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дорожное движение после снегопада на Золотом мосту во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Синоптики распространили штормовое предупреждение в связи со снегопадом, метелью и штормовым ветром 4 и 5 марта в Приморье, сообщает Примгидромет.
"В связи со смещением активного циклона вблизи южного побережья Приморского края во второй половине ночи 4 марта на юго-западе, днем 4 марта и в первой половине ночи 5 марта в южной половине Приморского края ожидается сильный (6-16 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
2 марта, 07:51
Вильфанд сообщил, где в марте будут очаги аномального тепла и осадков
Ожидается гололед, в отдельных районах - метель при ветре 15-20 метров в секунду.
Во Владивостоке снег начнется ночью и к утру усилится. Днем прогнозируется снег, временами сильный, порывистый северный ветер, метель, гололед.
На дорогах края ожидаются заносы, снежный накат. Наиболее опасная ситуация сложится на горных дорогах и перевалах. Синоптики рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния и по возможности не выезжать на личном автомобиле.
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ПримгидрометПриморский крайОбщество
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