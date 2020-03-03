В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

"В связи со смещением активного циклона вблизи южного побережья Приморского края во второй половине ночи 4 марта на юго-западе, днем 4 марта и в первой половине ночи 5 марта в южной половине Приморского края ожидается сильный (6-16 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.