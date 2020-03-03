В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Синоптики распространили штормовое предупреждение в связи со снегопадом, метелью и штормовым ветром 4 и 5 марта в Приморье, сообщает Примгидромет.
"В связи со смещением активного циклона вблизи южного побережья Приморского края во второй половине ночи 4 марта на юго-западе, днем 4 марта и в первой половине ночи 5 марта в южной половине Приморского края ожидается сильный (6-16 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.
Ожидается гололед, в отдельных районах - метель при ветре 15-20 метров в секунду.
Во Владивостоке снег начнется ночью и к утру усилится. Днем прогнозируется снег, временами сильный, порывистый северный ветер, метель, гололед.
На дорогах края ожидаются заносы, снежный накат. Наиболее опасная ситуация сложится на горных дорогах и перевалах. Синоптики рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния и по возможности не выезжать на личном автомобиле.