Глава дипломатии ЕС проведет консультации по ситуации в Идлибе

"Длинная история". Политолог об идее санкций против РФ из-за Идлиба В Германии предложили ввести санкции против России из-за ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев поделился мнением о причинах этой инициативы и рассказал, почему ее ожидает неудача.