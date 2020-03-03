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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T09:49+0300
https://ria.ru/20200303/1567669447.html
Глава дипломатии ЕС проведет консультации по ситуации в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1036x0_80_0_0_f96f0cac44610a36b1c70f037b158927.jpg
РИА Новости

Глава дипломатии ЕС проведет консультации по ситуации в Идлибе

09:49 03.03.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудит 3 и 4 марта в Анкаре ситуацию в сирийском Идлибе и гуманитарные вопросы, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Борреля.
"Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, а также еврокомиссар по кризисным вопросам Янез Ленарчич посетят Анкару 3 и 4 марта. Они проведут переговоры по эскалации в северо-западной сирийской провинции Идлиб и обсудят гуманитарные вопросы, в том числе, по сирийским беженцам", - указывается в документе.
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
2 марта, 20:15Сказано в эфире
"Длинная история". Политолог об идее санкций против РФ из-за Идлиба В Германии предложили ввести санкции против России из-за ситуации в Идлибе. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев поделился мнением о причинах этой инициативы и рассказал, почему ее ожидает неудача.
Сообщается также, что Боррель и Ленарчич будут обсуждать Сирию с "высокопоставленными турецкими чиновниками".
Визит Борреля в Турцию проводится в преддверии организации 6 марта в Загребе внеочередного заседания Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Сирии и на фоне миграционного кризиса.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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