Эксперт объяснил рост числа мошенничеств с картами лояльности

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число мошенничеств с картами лояльности Число мошенничеств с картами лояльности россиян в 2019 году резко выросло: в отдельные месяцы фиксировалось до нескольких тысяч попыток украсть бонусные баллы, рассказал РИА Новости начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании " Инфосистемы Джет " Алексей Сизов.

"В последнее время в России наметилась тенденция к повышению интереса злоумышленников к программам лояльности. С этой проблемой сталкиваются телеком-операторы, транспортные компании и крупные розничные сети. Например, по нашим данным, в 2019 году происходили всплески мошеннической активности, когда число попыток нелегитимного использования бонусных баллов в программах отдельных компаний достигало нескольких тысяч в месяц", - сказал он.

По данным компании, объем безналичных денег в тридцатке крупнейших программ лояльности превышает 50 миллиардов рублей. Баллы в программах лояльности крупных ритейлеров сопоставимы с депозитами, размещенными в банке, замыкающем топ-70 кредитных организаций РФ. "При этом важно отметить, что во многих случаях бонусные баллы монетизируются: в зависимости от программы размер возврата может варьироваться от 30 до 50% от суммы баллов", - указал эксперт.

Всплеск мошеннических действий в 2019 году Сизов объясняет массовой цифровизацией программ лояльности. Если ранее начисление и списание бонусов происходило с использованием карточки, то сегодня все больше компаний переводят управление такими операциями в цифровой формат. Это повышает удобство подобных программ для клиентов, но вместе с тем увеличивает и риски мошеннических действий.

В отличие от банковских сервисов, программы лояльности обычно слабо защищены, а мониторинг совершаемых по ним операций не проводится. Большинство граждан зачастую не заботятся об обеспечении их безопасности, а многие не знают, сколько бонусов у них накоплено. Компании, в свою очередь, постепенно начинают вкладываться в обеспечение безопасности программ лояльности: вводят коды подтверждения списания бонусов с помощью push-уведомлений или смс-сообщений.

При этом таким видом мошенничества занимаются отдельные виды хакеров: в данном случае речь идет о "начинающих" злоумышленниках, - это могут быть даже несовершеннолетние студенты первых курсов, отметил эксперт. По его словам, существуют две основные мошеннические схемы с программами лояльности. "Первая предполагает взлом личного кабинета и дальнейшее неправомерное использование накопленных бонусов. Компрометацию таких аккаунтов упрощают частые утечки баз данных с учетными записями и слабая парольная политика многих пользователей", - рассказал Сизов.