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У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов
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РИА Новости

У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов

09:45 03.03.2020 (обновлено: 09:55 03.03.2020)
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
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ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Пассажиров самолета, выполнявшего рейс по маршруту Владивосток - Москва и севшего в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета, досмотрели и не нашли у них опасных предметов, проверка судна продолжается, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет благополучно сел в аэропорту Хабаровска в 8.15 мск. На его борту было 167 человек, 14 членов экипажа. Борт встречали аварийно-спасательная команда аэропорта и экстренные службы для досмотра самолета, багажа и пассажиров. После проверки самолет продолжит полет.
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"Пассажиры покинули салон, они досмотрены, опасных предметов у них не нашли. В настоящее время люди находятся в стерильной зоне. Проверка багажа и самолета продолжается", - сказал собеседник агентства.
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МоскваХабаровскВладивостокПроисшествия
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