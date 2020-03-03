У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов

ХАБАРОВСК, 3 мар – РИА Новости. Пассажиров самолета, выполнявшего рейс по маршруту Владивосток - Москва и севшего в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета, досмотрели и не нашли у них опасных предметов, проверка судна продолжается, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет благополучно сел в аэропорту Хабаровска в 8.15 мск. На его борту было 167 человек, 14 членов экипажа. Борт встречали аварийно-спасательная команда аэропорта и экстренные службы для досмотра самолета, багажа и пассажиров. После проверки самолет продолжит полет.
"Пассажиры покинули салон, они досмотрены, опасных предметов у них не нашли. В настоящее время люди находятся в стерильной зоне. Проверка багажа и самолета продолжается", - сказал собеседник агентства.