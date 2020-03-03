У пассажиров севшего в Хабаровске самолета не нашли опасных предметов

Ранее сообщалось, что самолет благополучно сел в аэропорту Хабаровска в 8.15 мск. На его борту было 167 человек, 14 членов экипажа. Борт встречали аварийно-спасательная команда аэропорта и экстренные службы для досмотра самолета, багажа и пассажиров. После проверки самолет продолжит полет.